Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, bazı ana başlıkların yüz yüze görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu ile yarın ortak bir açıklama yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüme yapacaklarını ifade ederek, "İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Sinan Oğan ile aynı düşünmek zorunda değiliz"

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğinin sorulması üzerine Özdağ, "Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisi'nin bağlamamaktadır ve bu noktada Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz. Üzerinde durmuyor ve hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Cehennemin kapılarını hala kapatmaya çalışıyoruz"

Ümit Özdağ, Sinan Oğan ile cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktıklarını söyleyerek "Biz hala cehenemin kapılarını kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yarın 11:00'de açıklama yapılacak

Özdağ imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerektiğini. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ