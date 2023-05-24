Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptıkları açıklamada ortak mutabakatta anlaştıklarını söylediler.

Ümit Özdağ: 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptıkları görüşme sonucunda önemli bir karara vardı. Ümit Özdağ, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi. Bu açıklama, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı.

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü ve görüşme sonrasında iki lider kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geleceği ve huzurlu bir ülke olması amacıyla her bir genel başkana sorumluluklar düştüğünü belirtirken, görüşmenin olumlu sonuçlarla sonuçlandığını ifade etti. Ümit Özdağ ise Türkiye'nin en önemli sorununun sığınmacılar olduğunu ve 13 milyon sığınmacının geri dönmesi gerektiğini vurgulayarak, Kemal Kılıçdaroğlu ile bu konuda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi.

Bu gelişme, seçim sürecindeki dengeleri etkileyebilecek önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı, 2. turda nasıl bir etki yaratacak ve diğer siyasi partiler üzerinde nasıl bir yansıma yapacak, merak konusu. Seçim sürecinin sonuçlarına dair daha fazla ipucu, ilerleyen günlerdeki gelişmelerle birlikte ortaya çıkacak.

Özdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Ak Parti bizden destek istedi ama sığınmacılar konusunda anlaşamadık.

- 13 milyon sığınmacı ile ekonomisini ve güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz

Türk halkından Zafer Partisi olarak destek istedik. Partimizin yeni kurulmuş olması, medyadaki ambargo vatandaşa yeteri kadr erişmemizi engelledi.

- Birinci turun sonunda ortaya çıkan siyasi görnünüm iki adyaın ikinci bir yarış için vatandaşın önüne gideceği şeklinde.

- Numan Bey ile görüştük. Sorduk, Anlattıkları şey Sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu.

- Fikir birliğine vardık. Zafer PArtisi olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik.

- Birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Ata İttifakı'na oy vermiş seçmenlere çağrımız: Eğer annelerinizden babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsanız 28 Mayıs'ya yapılacak seçimde Kılıçdaroğlu'na oy verin.

Kapsam:

bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Kapsam: Bu protokol, Zafer Partisi ile millet ittifakı bileşenleri arasında, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Amaç: 21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi, millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

Temel İlkeler

1-Anayasamızın ilk dört maddesi ve 66’ıncı madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç bir yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4-Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Ayrıntılar birazdan...