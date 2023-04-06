2019 yılında yapılan yerel seçimlerinde AK Parti adayı Fatih Metin’le yarışan, CHP’li Tanju Özcan Belediye Başkanlığına seçilmişti. 3 dönem AK Partiden Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise partisi tarafından aday gösterilmemişti. Özcan, göreve başladığından bu yana yaptığı açıklamalar ve uygulamalar nedeniyle ülke genelinde medyatik olmayı başardı. Bu medyatiklik beraberinde bazı kesimlerin Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı hedef almasına neden oldu.

ERDOĞAN'DAN SONRA GELİYOR...

Sosyal medya üzerinden, trollerinde etkisiyle bazı konularda yaylım ateşine tutulan Özcan ağır hakaretlere maruz kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra en çok hakaret edilen siyasiler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yer alıyor. Bu yaşanan olayların üzerine Başkan Özcan, İstanbul Barosuna kayıtlı Hüseyin Uğur Poyraz aracılığı ile Bolu Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açmaya başladı. Özellikle 5’inci Asliye Ceza Mahkemesinde, Tanju Özcan tarafından açılan 4 bine yakın hakaret davası buluyor. Öte yandan 3 dönem AK Partiden Bolu Belediye Başkanlığı yapan Alaaddin Yılmaz’ın, görev süreci boyunca 54 hakaret davası açtığı belirlendi.