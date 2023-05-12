Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği konser, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde Özcan Deniz ve Derya Uluğ'un performansları, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fakat konserin asıl ilgi odağı, Togg T10X oldu.

Özcan Deniz, sahneye özel bir rampa yardımıyla Togg ile çıktı. Bu heyecanlı anı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Deniz'e eşlik ederek paylaştı. Seyircilerin coşkulu alkışları karşısında Deniz ve Varank, konseri izleyenleri selamladı. Teknofest montu giyen Varank, gençlere hitaben "Teknofest gençliği burada mı?" diye sordu ve "Gençler adına" Özcan Deniz'e kırmızı renkli Teknofest montu hediye etti.

Özcan Deniz, Togg deneyimini "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" sözleriyle özetledi.

Bakan Varank, aynı zamanda AK Parti Bursa 2'nci Bölge 1'inci Sıra milletvekili adayı olup, etkinlikte yaptığı konuşmada önümüzdeki günlerde Bursalılarla beraber olacaklarını belirtti.

Özcan Deniz'in 'Zorun Ne Benle Aşk' adlı şarkısıyla başladığı konserinde Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Bakan Varank, eşi Esra Varank ile birlikte seyircilerin arasında konseri takip etti. Konser sırasında Togg da sahnede kalmaya devam etti. Derya Uluğ konseri öncesinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıları selamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda,

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Gençlik Haftası'nda gençlerle buluştuklarını belirtti. "Bursalılar, o kadar çok sevdi ki geçen sene olduğu gibi bu sene de Derya Uluğ Hanımefendi bizlerle birlikte" dedi ve Gençlik Haftası'nın bu yıl coşku içinde kutlandığını vurguladı.

Togg'un sahneye çıkışı, Türkiye'nin yerli otomobil geliştirme çabalarını ve genel olarak teknolojiye olan bağlılığını simgeliyor. Türkiye'nin yerli otomobil girişimleri, son yıllarda büyük ilerleme kaydetti ve Togg'un bu önemli etkinlikte sergilenmesi, bu ilerlemenin geniş çapta takdir edildiğini gösteriyor.

Özcan Deniz ve Derya Uluğ'un canlı performanslarıyla harmanlanan bu etkinlik, teknoloji ve müziğin nasıl eşsiz bir deneyim yaratabileceğini gösterdi. Gençlerin ve yetişkinlerin ortaklaşa katıldığı bu etkinlik, Türkiye'nin gelecekteki teknolojik gelişmelerine olan umut ve heyecanını yansıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın etkinlikteki varlığı da hükümetin yerli teknolojiye olan desteğini somutlaştırdı. Varank'ın, gençlere yönelik hitapları ve Teknofest montu hediye etmesi, gençlerin bu sürece aktif olarak katılımlarının önemine işaret etti.

Sonuç olarak, 'Bursa'da Büyük Buluşma' konseri, müzik, teknoloji ve toplumsal dayanışmanın birleştiği bir platform olarak hafızalarda yerini aldı. Togg'un sahneye çıkışı, Türkiye'nin teknoloji alanındaki ilerlemesine dikkat çekti ve genç nesillere bu sürecin bir parçası olma çağrısı yaptı. Bu, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon konusunda ne kadar ciddi olduğunun güçlü bir göstergesi oldu.