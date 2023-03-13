On bir Özbek sanatçı Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için hazırladığı eserlerini Maltepe Belediyesi Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatçılar Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir araya gelerek eserlerini tanıttı.

ERIK KULMANOV’DAN ‘MELEKLERİN YAŞADIĞI ÜLKE’TABLOSU ‘KAZANILAN HER ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ’

Erık Kulmanov “Meleklerin Yaşadığı Ülke” isimli tablosunda saflığın, merhametin ve korumanın sembolü meleği resmettiğini ifade ederek “Bu melek modern ve özgür, güzel Türkiye’nin üzerinde süzülüyor ve herkese mutlu bir şimdiki ve gelecekteki yaşam için parlak bir umut veriyor. Türk milletinin daha iyi bir yaşam, birlik ve bağımsızlık için verdiği mücadele ve zorlu sınavlar pahasına kazanılan her şeyin kıymetini bilmeliyiz.” dedi.

‘YAS TUTAN ANNE’Yİ TÜRK ANNELERİNE İTHAF ETTİ

Azizov Dilshod Ozbekistan “Yas Tutan Anne” isimli yağlı boya eserini, eşi, erkek kardeşi ve çocukları savaş alanlarından vatanlarını savunmak için dönmeyen Türk annelerine itihaf ettiği söyledi. Sergide Çanakkale Zaferi’ni, Kurtuluş Savaşı’nı resmeden tablolar ile Cumhuriyet, bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, insan ve kadın hakları, eşitlik, temalı eserlere yer verildi. Atatürk’ün çocukluk dönemindeki yaşamından etkilenerek çizilen kara kalem eserler ve yağlı boya portre çalışmaları paylaşıldı.

‘ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ’ RESMETTİ

Ibragım Valıkhodjaev, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2017 yılında gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’ne adadığı “Adalet Yürüyüşü“ isimli eserini sundu. Sergide Tatyana Fadeyeva, Sarvınoz Kosımova, Nadıra Orıpova, Mırvokhıd Mırsaıdov, Ibragım Valıkhodjaev, Huzal Alımatova, Fayzullakhan Akhmadalıev, Erık Kulmanov, Dılshod Azızov, Bakhtıyar Makhkamov ve Dınara Kulmanova’nın eserleri yer aldı.

‘DOPPİ’ İSİMLİ ÖZBEK BAŞLIĞI HEDİYE ETTİLER

Ali Kılıç, sanatçılara çalıştaya sundukları katkı için teşekkür ederek “Hazırlanan her eser aslında bir kitabın içini dolduracak kadar derinliklerle dolu. Altay’dan, Yakutistan’dan, Balkanlar’a kadar bu coğrafyada binlerce yıldır Türk kültürü yaşamakta. Her ne kadar dağılmış olsakta bir araya geldiğimizde kültürlerimizi tanımaktayız. İnşallah bu bir başlangıç olur. Daha sık bir araya gelme fırsatımız olur. Maltepe’de artık arkadaşlarınız, kardeşleriniz var.” dedi. Kılıç sanatçılara katılım belgesi ve hediye takdim ederek toplu fotoğraf çektirdi. Kılıç’a sanatçılar “Doppi” adı verilen geleneksel Özbek başlığı hediye etti. Kılıç, el emeği hediyeyi başına taktı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ