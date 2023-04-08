Fenerbahçe'den ayrılarak Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan, takımının 40'ncı hafta mücadelesinde konuk olduğu Sunderland karşısında mücadeleye adeta damga vurdu. Son haftalarda takımla birlikte Ozan'ın formsuzluğu da konuşulurken Sunderland maçına damga vuran Ozan'ın performansı takımın sahibi Acun Ilıcalı'yı da şaşırttı!..

Hull City, deplasmanda Sunderland ile 4-4 berabere kaldı. Mücadelede Ozan Tufan 2 gol atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu. Milli futbolcunun adı son haftalarda sık sık Beşiktaş ile anılıyor. Sunderland ile Hull City, İngiltere Championship'in 40. haftasında Stadium of Light'ta karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı çılgın mücadele beraberlikle sona erdi.

OZAN TUFAN DUBLE YAPTI

Sunderland'in gollerini 21. dakikada Gelhardt, 22 ve 73. dakikada Diallo, 81. dakikada ise Clarke kaydetti. Hull City'nin golleri ise 11 ve 90+8. dakikada(p) Ozan Tufan, 25. dakikada Allahyar ile 66. dakikada Slter attı.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Hull City'nin ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıktı. Acun Ilıcalı'nın takımı puanını 49'a, Sunderland ise 55'e yükseltti.