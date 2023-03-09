Ozan Güven 19 Mayıs 1975 yılında Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nü okumuştur fakat bitirememiştir. İzmir Belediye Konservatuvarı’nda oyunculuk dersleri almıştır. Hemen ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalışmıştır.
“İkinci Bahar”, “Çiçeği Büyütmek”, “Koçum Benim”, “Aslı ve Kerem”, “Bir İstanbul Masalı” ve “Canım Ailem” gibi televizyon dizilerinin yanı sıra “G.O.R.A”, “A.R.O.G” ve “Yahşi Batı” isimli filmlerde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz ile birlikte oynamıştır.
“İkinci Bahar” dizisinde oynarken tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile 2005 yılında evlenmiştir. Ali Aziz Güven adında bir oğlu vardır. 2010 yılında ise Türkan Derya ile boşanmıştır.
2012 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde “Rüstem Paşa” karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” isimli sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen, Şirincan Çakıroğlu ile birlikte rol almıştır.
Filmografisi
Televizyon
2020 Babil
2018 Jet Sosyete
2012-2014 Muhteşem Yüzyıl
2012 Koyu Kırmızı
2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan
2010 Arka Sokaklar
2008-2010 Canım Ailem
2005-2007 Hırsız Polis
2004 Bir İstanbul Masalı
2004 Anlat İstanbul
2002 Bana Abi De
2002 Havada Bulut
2002 Aslı ile Kerem
2002 Koçum Benim
2001 Dünya Varmış
1998 İkinci Bahar
1998 Çiçeği Büyütmek
İnternet
2017 Fi
Sinema
2019 Karakomik Filmler
2018 Arif V 216
2016 Annemin Yarası
2014 Pek Yakında
2010 Ejder Kapanı
2010 Yahşi Batı
2008 A.R.O.G Taşo
2004 Yazı Tura
2004 G.O.R.A.
2002 9
2000 Balalayka
2000 Yıldız Tepe
Reklamlar
ING Bank Reklam (2018)
Garanti Reklam (2013)
Lipton Reklam (2013)
Bonus Reklam (2011)
Avea’dan Konuşma Aşkına serisi (2009)
Petrol Ofisi Poman PO-97 (2006)
Petrol Ofisi Poman EuropoDizel (2006)
Ülker Sunny (2002)
Rinso (2002)
Turkcell (2001)
Seslendirme
Arthur: Maltazar’ın İntikamı (2009)
Mavi Fil (2008)
Garanti Bankası Reklamı (2012)
Ödülleri
*22. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, 2000
-Umut Veren Genç Erkek Oyuncu – Balalayka
*10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri
-Jüri Özel Ödülü – 9 (Aynı filmin oyuncuları Serra Yılmaz, Cezmi Baskın, Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte)