Ozan Güven 19 Mayıs 1975 yılında Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nü okumuştur fakat bitirememiştir. İzmir Belediye Konservatuvarı’nda oyunculuk dersleri almıştır. Hemen ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalışmıştır.

“İkinci Bahar”, “Çiçeği Büyütmek”, “Koçum Benim”, “Aslı ve Kerem”, “Bir İstanbul Masalı” ve “Canım Ailem” gibi televizyon dizilerinin yanı sıra “G.O.R.A”, “A.R.O.G” ve “Yahşi Batı” isimli filmlerde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz ile birlikte oynamıştır.

“İkinci Bahar” dizisinde oynarken tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile 2005 yılında evlenmiştir. Ali Aziz Güven adında bir oğlu vardır. 2010 yılında ise Türkan Derya ile boşanmıştır.

2012 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde “Rüstem Paşa” karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” isimli sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen, Şirincan Çakıroğlu ile birlikte rol almıştır.

Filmografisi

Televizyon

2020 Babil

2018 Jet Sosyete

2012-2014 Muhteşem Yüzyıl

2012 Koyu Kırmızı

2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan

2010 Arka Sokaklar

2008-2010 Canım Ailem

2005-2007 Hırsız Polis

2004 Bir İstanbul Masalı

2004 Anlat İstanbul

2002 Bana Abi De

2002 Havada Bulut

2002 Aslı ile Kerem

2002 Koçum Benim

2001 Dünya Varmış

1998 İkinci Bahar

1998 Çiçeği Büyütmek

İnternet

2017 Fi

Sinema

2019 Karakomik Filmler

2018 Arif V 216

2016 Annemin Yarası

2014 Pek Yakında

2010 Ejder Kapanı

2010 Yahşi Batı

2008 A.R.O.G Taşo

2004 Yazı Tura

2004 G.O.R.A.

2002 9

2000 Balalayka

2000 Yıldız Tepe

Reklamlar

ING Bank Reklam (2018)

Garanti Reklam (2013)

Lipton Reklam (2013)

Bonus Reklam (2011)

Avea’dan Konuşma Aşkına serisi (2009)

Petrol Ofisi Poman PO-97 (2006)

Petrol Ofisi Poman EuropoDizel (2006)

Ülker Sunny (2002)

Rinso (2002)

Turkcell (2001)

Seslendirme

Arthur: Maltazar’ın İntikamı (2009)

Mavi Fil (2008)

Garanti Bankası Reklamı (2012)

Ödülleri

*22. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, 2000

-Umut Veren Genç Erkek Oyuncu – Balalayka

*10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri

-Jüri Özel Ödülü – 9 (Aynı filmin oyuncuları Serra Yılmaz, Cezmi Baskın, Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte)

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