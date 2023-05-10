Ozan Bingöl, 1981 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 1998 yılında başladığı eğitim hayatını 2002'de Gazi Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında, uluslararası bir perspektif kazanmak için Costa Rika, Malta ve Fransa gibi ülkelerde çeşitli projelerde yer aldı.

2005 yılında kamu sektöründe bir göreve başladı, ancak bu görevi kısa süre sonra özel sektöre geçiş yapma kararıyla bıraktı. Bu süreçte, mevzuat, eğitim ve araştırma konularına odaklanan bir başkan olarak hizmet verdi.

Şu anda Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam ediyor. Öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktarmanın yanı sıra, kendi bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.

Son olarak, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olarak siyasi sahneye adım attı. Bu adımı, eşinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki (MEB) görevinden alınmasıyla gündeme geldi.

Ozan Bingöl'ün eşi kimdir ?

Ozan Bingöl, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olduktan sonra eşinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden alındığını ifade etti. Bingöl'ün adaylığı duyurulduktan yalnızca 24 saat sonra bu durum gerçekleşti.

Bingöl, konuyla ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatlerin denetimine bırakıldığını görüyoruz ve bu durum, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesine sessiz kalmaları ile daha da belirginleşiyor. Benim milletvekili adaylığım duyurulduktan yalnızca 24 saat sonra eşimin bakanlıkta olan görevine son verildi.

Bu durumda adil bir rekabetten nasıl söz edebiliriz? Sorumluluk taşıyan kişilerin bilmeleri gereken bir şey var; biz korkmayız, susmayız ve çalışmaya devam ederiz. Unutulmamalıdır ki, ben korkumu 12 yaşındayken Madımak'ta bıraktım. Ve bu durumun hesabı zamanı geldiğinde sorulacaktır. Bürokrasi artık 85 milyonun değil, belirli bir siyasi partinin bürokrasisi haline gelmiştir. Ancak bu durum unutulmayacak ve kenara atılmayacak."

OZAN BİNGÖL'ÜN KİTAPLARI

Bugüne kadar yayımlanmış biri editör olmak kaydıyla 5 adet kitabı bulunmaktadır.

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