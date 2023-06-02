Merhaba sevgili okurlarımız, bugün sizlere oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hakkında detaylı bir blog yazısı hazırladık. Oyun dünyasında en verimli performansı alabilmek için doğru işletim sistemini seçmek oldukça önemlidir. Bu nedenle sizler için en popüler işletim sistemlerini ve tercih edilme sebeplerini araştırdık. İşte oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri:

Windows 11

Steam, Mart ayının en çok kullanılan işletim sistemlerini paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve başlangıçta ciddi sorunlarla boğuşan Windows 11, son zamanlarda büyük ölçüde sorunlardan arınmış olmasına rağmen, oyuncular tarafından hala tercih edilen bir sürüm değil. Hatta geçtiğimiz ay kullanım oranlarında sadece yüzde 0,60'lık bir düşüşle yüzde 33'e geriledi.

Pastada en büyük paya sahip olan Windows 10, geçtiğimiz ay gözle görülür bir düşüş yaşamadı. Sürüm Mayıs ayında yüzde 0,70'lik bir düşüşle yüzde 60,51'lik bir pazar payına sahip oldu. Bunun dışında bir döneme damgasını vuran ve sonunda güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 ise geçtiğimiz ay yüzde 0,11'lik bir düşüşle pastadan yüzde 1,17'lik bir pay aldı.

Windows 10

Windows 10, oyun dünyasında en çok tercih edilen işletim sistemlerinden biridir. Geniş oyun yelpazesi, yüksek performans ve kullanım kolaylığı ile öne çıkmaktadır. Ayrıca, DirectX 12 gibi özellikler de Windows 10’u oyun dünyasında popüler kılmaktadır.

MacOS

MacOS, Apple ürünlerini tercih eden oyuncuların favori işletim sistemlerinden biridir. Oyun yelpazesi Windows’a göre daha az olsa da, oyunlar MacOS’a uyumlu hale getirildiğinde oldukça iyi performans göstermektedir. Ayrıca, MacOS’un güvenliği de oyuncuların tercih etme sebeplerinden biridir.

Ubuntu

Ubuntu, Linux tabanlı bir işletim sistemi olup, açık kaynak kodlu olması nedeniyle ücretsiz olarak sunulmaktadır. Oyun dünyasında pek tercih edilmese de, son yıllarda Ubuntu’ya özel oyunlar da geliştirilmeye başlandı. Ayrıca, Ubuntu’nun hafif yapısı ve stabil çalışması da tercih edilme sebeplerinden biridir.

SteamOS

SteamOS, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir. Oyun odaklı olarak tasarlanan SteamOS, Steam kütüphanesindeki oyunlarla uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca, SteamOS’un kullanımı da oldukça kolaydır.