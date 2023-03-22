Sosyal medya üzerinden tanışan ünlü oyuncu Aleyna Eroğlu ve futbolcu Batuhan Karadeniz ilişkileri başladıktan bir süre sonra istenmeyen bir şekilde bitti. Futbolcudan davacı olan Aleyna Eroğlu, futbolcuya verdiği 300.000 lirayı istediğini bunun karşılığında darp edildiğini ve her türlü rapor ve ispatla avukatıyla dava açmak için işlemlere başladıklarını vurguladı. İlişkileri sırasında futbolcunun kendisini işleri konusunda engellediğini de ifade eden Aleyna Eroğlu, hastalıklı bir ilişkiden kurtulduğunu son kararı Türk adaletinin vereceğini sözlerine ekledi.