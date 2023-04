Akademi Futbol Dergisi’ne konuşan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Murat Akkoyunlu, Türk oyuncuların çok kaliteli işler yaparak dünyaya sattığını söyledi. Müzisyenler bunu bir nebze kırdılar ama biz oyuncu kısmı olarak bunu başaramadık” dedi.

Tiyatro kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nda 17 yaşındayken adım atan oyuncu Murat Akkoyunlu, Akademi Futbol Dergisi’nin nisan sayısına verdiği röportajda Türk oyuncuların dünya çapında çok kaliteli işler yaptığına dikkat çekerek hala telif hakları konusunu aşamadıklarını söyledi.

Port Film ve Metropol Medya tarafından çekimleri tamamlanan komedi filmi ‘Öt Bakalım’da da rol alan Murat Akkoyunlu, Türk yapımlarının dünyanın 22 ülkesine satıldığının altını çizdi. Akkoyunlu “Türk oyuncular, artık dünya çapında çok kaliteli işler yapıyor. Bu işler dünyanın yaklaşık 22 ülkesine satılıyor. Dışarıya yaptığımız işlerin geri dönüşleri de çok iyi. Dolayısıyla filmcilik para kazanılan bir sektör haline gelmeye başladı. Ancak telif hakları meselesi hala oyuncular tarafından çözülemedi. Müzisyenler bunu bir nebze kırdılar ama oyuncu kısmı olarak biz bunu başaramadık. Hem oyuncu olarak başaramadık hem de sektör buna çok izin vermiyor” dedi.

“Çalışma saatleri sorunu aşılıyor”

Buna karşın çalışma saatleri sorununun aşılmaya başlandığını dile getiren Murat Akkoyunlu, sektörün iyileşen şartlarından birinin de çalışma saatleri olduğunu söyledi. Akkoyunlu “Eskiden sadece reklamda çalışma saatleri ve koşullar iyiydi çünkü en fazla üç gün çekim yapılıyordu. Diziler de yavaş yavaş bu sistemi oturtmaya başladılar, sistem beş gün çalışalım iki gün tatil yapalım şekline dönmeye başladı. Şartlar ve koşullar giderek iyileşiyor diyebilirim. Mutluyum, çünkü bizden sonraki arkadaşlar daha iyi şartlarda çalışacaklar, bunun için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Türk tiyatrosu duraklama dönemine girdi”

Pandeminin etkisiyle Türk tiyatrosunun ve tiyatro oyuncusunun duraklama dönemine girdiğini belirten Akkoyunlu, sektörün geldiği noktaya dikkat çekti. Akkoyunlu “Mesleki olarak her zaman daha iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Pandemiye kadar her şey yolundaydı, kafamızdaki işleri yapabiliyorduk. Fakat pandemiyle başlayan ve tüm dünyada her sektörde yolduğu gibi bir durgunluk dönemine girdik. Son dört senedir istediğimiz işleri yapamıyoruz. Yapsak bile o yerini bulmuyor, çekilen filmler elimizde kalıyor. Hem yapımcı, hem oyuncu, hem de yönetmen herkes bundan etkileniyor. 15 yıllık projeksiyonu çöpe atmış olduk diyebilirim” dedi.