Bu büyük afetin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın psikolojilerini ve hayal dünyalarını olumsuz yönde etkilediği aşikar.

Bu yüzden “Let’s Be Child” Ticaret Bakanlığı ile iş birliğiyle, Uzman psikolog, pedagoglar ve eğitimciler ile birlikte, bölgedeki çocuklarımızın yıkılan oyun dünyalarını yeniden kurmak için harekete geçti.

1.000.000 ₺ değerinde 12.000 adet oyuncak, en kısa sürede deprem bölgelerindeki çadır kentlere ulaşacak.

Enfal Oyuncak CEO’su Furkan Karaduman, oyuncak seferberliğinin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek “Felaketin ilk gününden beri danışman eğitimci, Pedagog ve Klinik Psikologlarımızdan fikir alıyoruz. Tırlara uzmanların onay verdiği oyuncakları yükleyeceğiz. Yüzde doksanı yerli üretim oyuncaklarımızın her biri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Bölgeye uzman kadromuz ve eğitimli gönüllülerimiz de bizimle gelecek. Çünkü hediye verirken ruhlarına temas etmenin önemine inanıyoruz” dedi.

Let’s Be Child markası, afet bölgesindeki çocuklarımıza bireysel olarak oyuncak yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız için ise internet sitesi üzerinden maliyetine satış yapmaya başladı.

Oyuncak seferberliğine destek olmak isteyenlerin www.letsbechild.com adresinden sipariş vermeleri yeterli.

Depremzede çocuklarımızın yıkılan oyun dünyalarını yeniden kurmaya var mısınız?

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi