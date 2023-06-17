Oyun Tutkunlarının Yeni Gözdesi: iQOO Neo 7 Pro'nun İşlemcisi Açıklandı! Oyun sektöründe benzersiz bir deneyim sunmayı hedefleyen iQOO Neo 7 Pro'nun işlemcisi sonunda belli oldu. Henüz resmi olarak tanıtılmayan ancak özellikleri merakla beklenen bu cihaza dair bilinen tüm detayları sizler için derledik.

iQOO Neo 7 Pro'nun İşlemci ve Şarj Hızı Özellikleri

iQOO'nun merakla beklenen modeli Neo 7 Pro, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Oyun performansını yeni zirvelere taşıma iddiası ile öne çıkan bu cihaz, gelişmiş grafikler ve akıcı oyun deneyimi sunma vaadi ile dikkat çekiyor. Ayrıca, iQOO Neo 7 Pro'nun 120W FlashCharge teknolojisiyle donatıldığını ve bu sayede telefonun pilini sadece 8 dakika içinde %50'ye kadar doldurabileceğini de ekleyelim.

Hareket Kontrolü Özelliği ile Oyun Deneyimi

İQOO, yeni modeli Neo 7 Pro'da Hareket Kontrolü özelliği sunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sezgisel telefon hareketleri ile oyunlarla etkileşime geçebilecekler. Bu da genel oyun deneyimini geliştirecek bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

iQOO Neo 7 Pro'nun Diğer Beklenen Teknik Özellikleri

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, iQOO Neo 7 Pro'nun teknik özelliklerine dair söylentiler piyasada dolaşıyor. Bu söylentilere göre cihaz, 6.78 inç 120Hz FullHD+ AMOLED ekran, ekran içi parmak izi tarayıcı ve 5,000 mAh pil ile gelecek.

Kamera konusunda da iddialı olan iQOO Neo 7 Pro'nun ön tarafında 16MP selfie kamerası, arka tarafında ise 50MP ana, 8MP ultra geniş ve 2MP makro birimlerinden oluşan üçlü kamera ünitesi olması bekleniyor.

Ancak tüm bu özelliklere rağmen iQOO Neo 7 Pro, Çin'deki modelden farklı olarak Origin OS yerine Funtouch OS işletim sistemi ile gelecek.

iQOO Neo 7 Pro'nun ne zaman ve hangi fiyatla piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak, oyun tutkunlarının bu yeni modeli heyecanla beklediği bir gerçek. Siz de düşüncelerinizi ve beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz