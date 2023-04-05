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Magnavox Odyssey: 1972'de piyasaya sürülen Magnavox Odyssey, dünyanın ilk ticari oyun konsoludur. Oyun endüstrisinin temellerini atan bu konsol, günümüzdeki modern oyun konsollarının atası olarak kabul edilir.
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Atari 2600: 1977'de piyasaya sürülen Atari 2600, oyun dünyasında devrim yaratan bir konsoldur. Pek çok popüler oyunun öncüsü olan bu konsol, günümüzde klasik oyunlar ve nostalji açısından büyük öneme sahiptir.
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Sega Dreamcast: 1998'de piyasaya sürülen Dreamcast, Sega'nın son oyun konsolu olarak bilinir. İnternet bağlantısı ve yenilikçi oyunlarıyla öne çıkan bu konsol, ne yazık ki satış rakamları açısından beklentilerin altında kalmış ve zamanla unutulmuştur.
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Neo Geo: 1990'da piyasaya sürülen Neo Geo, o dönemde gelişmiş grafikleri ve özelleştirilebilir oyun kütüphanesiyle dikkat çekmiştir. Ancak, yüksek fiyatı nedeniyle popülerliği sınırlı kalmış ve zaman içinde unutulmuş oyun konsolları arasında yer almıştır.
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Panasonic 3DO: 1993'te piyasaya sürülen Panasonic 3DO, CD tabanlı oyunları ve gelişmiş grafikleriyle öne çıkmıştır. Ancak, yüksek fiyatı ve zayıf oyun kütüphanesi nedeniyle, bu konsol da zaman içinde unutulmuştur.
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Atari Jaguar: 1993'te piyasaya sürülen Atari Jaguar, 64-bit grafikleri ve güçlü donanımıyla dikkat çekmiştir. Ancak, pazarlama ve dağıtım sorunları nedeniyle, bu konsol da zaman içinde gözden düşmüş ve unutulmuştur.