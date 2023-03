Humble Bundle web sitesinde satışta olan, içerisinde birçok oyun bulunan “Türkiye - Syria Earthquake Relief Bundle” isimli paketin gelirlerinin tamamı depremzedelere yardım sağlayan kuruluşlara bağışlanacak. İlk 12 saatte 12 Milyon TL’den yüksek bir sayıya ulaşan paketin içerisinde Next in Game oyunları da dahil birçok Türk geliştiricisinin oyunları bulunuyor. Hem depremzedelere yardım ulaştırılmasını sağlayan hem de oyuncular için güzel bir fırsat olan bu paket bir hafta boyunca satışta olacak.

XCOM 2, Gotham Knights, Pathfinder: Kingmaker gibi ünlü oyunların bulunduğu Humble Bundle “Türkiye - Syria Earthquake Relief Bundle” paketinde Next in Game’in yayınladığı 6 oyun da bulunuyor. Planet TD, Agent in Depth, Soulflow, Non-Stop Raiders, Guns & Fishes ve Izmir: An Independence Simulator oyunları bu yardım paketinde bulunuyor. Toplamda 72 oyun içeren paketin toplam değeri 20.000 TL’den fazla olmasına rağmen 565.47 TL’den başlayan fiyatlar ödeyerek bütün oyunlara sahip olabilirsiniz. Pakete ve daha detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi