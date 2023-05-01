Birçok ebeveyn ve öğretmen, oyun hamurlarının çocuklara faydalarını takdir etmektedir; ancak, kullanılan oyun hamurlarının kaliteli ve güvenli olduğundan emin olmak önemlidir. Uygun olmayan malzemelerle yapılan oyun hamurları, çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Zararlı kimyasallar: Bazı oyun hamurları, ftalatlar, parabenler ve diğer kimyasal maddeler içerebilir. Bu kimyasallar, hormon dengesini etkileyebilir ve çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Yutma riski: Küçük çocuklar oyun hamurlarını yemeye veya ağızlarına sokmaya eğilimli olabilirler. Bu durum, oyun hamurlarının içerdiği kimyasalların yanı sıra, boğulma riski oluşturarak çocuk sağlığı için tehlikeli olabilir.

Mikroplar ve bakteriler: Oyun hamurları, çocuklar tarafından sıkça kullanıldığından ve paylaşıldığından, bakteri ve mikropların çoğalması için uygun bir ortam sağlayabilir. Bu nedenle, düzenli olarak oyun hamurlarını değiştirmek ve hijyenik koşullarda saklamak önemlidir.

Kalitesiz oyun hamurları, çocukların ciltlerinde tahrişe ve alerjilere neden olabilir. Bu yüzden ebeveynlerin ve öğretmenlerin, çocuklarının kullandığı oyun hamurlarının kalitesine ve içeriğine dikkat etmeleri önerilmektedir. İyi bir seçenek olarak, doğal ve güvenli malzemelerle yapılan oyun hamurlarını tercih edebilirsiniz.

Oyun hamurlarının zararlarına karşı dikkatli olmak, çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde oyunlarını sürdürmelerine yardımcı olacaktır.