popüler oyun platformlarında bulunan bazı oyunların ortalama fiyatlarını sizin için derledim. Ancak, belirtmek gerekir ki fiyatlar, oyunun popülaritesine, yapımcı firmasına ve zaman içinde yaşanan indirim ve kampanyalara bağlı olarak değişebilir. İşte popüler oyunların ortalama fiyatları:
PlayStation (PS4 & PS5):
- Demon's Souls (PS5): Yaklaşık 1.347,91TL
- Spider-Man: Miles Morales (PS4 & PS5): Yaklaşık 962,79 TL
- God of War: Ragnarok (PS4 & PS5): Yaklaşık 1.155,35 TL
- Ghost of Tsushima (PS4): Yaklaşık 1.155,35TL
- The Last of Us Part II (PS4): Yaklaşık 1.155,35TL
Xbox (Xbox One & Xbox Series X/S):
- Halo Infinite: Yaklaşık 1.155,35TL
- Forza Horizon 5: Yaklaşık 1.155,35TL
- Gears 5: Yaklaşık 1.155,35TL
- Fable (Yeni): Yaklaşık 1.155,35TL
- Ori and the Will of the Wisps: Yaklaşık 577,65TL
PC:
- Cyberpunk 2077: Yaklaşık 1.155,35TL
- Red Dead Redemption 2: Yaklaşık 1.155,35TL
- Assassin's Creed Valhalla: Yaklaşık 1.155,35TL
- Call of Duty: Warzone: Ücretsiz (İç alımlar ile desteklenmektedir)
- Star Wars Jedi: Fallen Order: Yaklaşık 1.155,35TL
Nintendo Switch:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Yaklaşık 1.155,35TL
- Animal Crossing: New Horizons: Yaklaşık 1.155,35TL
- Mario Kart 8 Deluxe: Yaklaşık 1.155,35TL
- Super Smash Bros. Ultimate: Yaklaşık 1.155,35TL
- Pokémon Sword & Shield: Yaklaşık 1.155,35TL
Bu fiyatlar, genel bir fikir vermek amacıyla verilmiştir ve belirtilen fiyatlar zamanla değişebilir. Ayrıca, belirli bir oyunun fiyatı, indirim ve kampanyalar nedeniyle daha düşük olabilir. Oyun fiyatlarını güncel olarak takip etmek ve indirimlerden haberdar olmak için, ilgili dijital oyun platformlarını (ör. Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop) düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririm.
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