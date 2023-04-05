popüler oyun platformlarında bulunan bazı oyunların ortalama fiyatlarını sizin için derledim. Ancak, belirtmek gerekir ki fiyatlar, oyunun popülaritesine, yapımcı firmasına ve zaman içinde yaşanan indirim ve kampanyalara bağlı olarak değişebilir. İşte popüler oyunların ortalama fiyatları:

PlayStation (PS4 & PS5):

Demon's Souls (PS5): Yaklaşık 1.347,91TL

Spider-Man: Miles Morales (PS4 & PS5): Yaklaşık 962,79 TL

God of War: Ragnarok (PS4 & PS5): Yaklaşık 1.155,35 TL

Ghost of Tsushima (PS4): Yaklaşık 1.155,35TL

The Last of Us Part II (PS4): Yaklaşık 1.155,35TL

Xbox (Xbox One & Xbox Series X/S):

Halo Infinite: Yaklaşık 1.155,35TL

Forza Horizon 5: Yaklaşık 1.155,35TL

Gears 5: Yaklaşık 1.155,35TL

Fable (Yeni): Yaklaşık 1.155,35TL

Ori and the Will of the Wisps: Yaklaşık 577,65TL

PC:

Cyberpunk 2077: Yaklaşık 1.155,35TL

Red Dead Redemption 2: Yaklaşık 1.155,35TL

Assassin's Creed Valhalla: Yaklaşık 1.155,35TL

Call of Duty: Warzone: Ücretsiz (İç alımlar ile desteklenmektedir)

Star Wars Jedi: Fallen Order: Yaklaşık 1.155,35TL

Nintendo Switch:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Yaklaşık 1.155,35TL

Animal Crossing: New Horizons: Yaklaşık 1.155,35TL

Mario Kart 8 Deluxe: Yaklaşık 1.155,35TL

Super Smash Bros. Ultimate: Yaklaşık 1.155,35TL

Pokémon Sword & Shield: Yaklaşık 1.155,35TL

Bu fiyatlar, genel bir fikir vermek amacıyla verilmiştir ve belirtilen fiyatlar zamanla değişebilir. Ayrıca, belirli bir oyunun fiyatı, indirim ve kampanyalar nedeniyle daha düşük olabilir. Oyun fiyatlarını güncel olarak takip etmek ve indirimlerden haberdar olmak için, ilgili dijital oyun platformlarını (ör. Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop) düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririm.

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