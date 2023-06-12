Haziran ayı başından itibaren beklenen fiyat geçişlerinin ardından, geçtiğimiz hafta yaşanan ani döviz kurundaki yükseliş, Toyota Corolla'nın fiyatlarında ikinci bir zam furyasını başlattı. Ne yazık ki, bu zam etkisiyle Toyota Corolla sahibi olmak isteyenlerin cebinden daha fazla para çıkması gerekecek.

Başlangıç fiyatı 70 bin TL'ye kadar çıkan ve en üst paketiyle 100 bin TL'yi aşan Toyota Corolla, şimdi daha da pahalı hale geldi. Haziran ayı içerisinde toplamda 145 bin TL'ye varan bir zamla karşılaşan Corolla, otomobil severlerin gözlerini kamaştırdı.

Toyota Corolla'nın yeni fiyat listesiyle birlikte hayranları şaşkınlık içinde. İşte bazı modellerin zam öncesi ve zam sonrası fiyatları:

Corolla 1.5 Vision: Zam Öncesi - 812.400 TL, Zam Sonrası - 882.150 TL

Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: Zam Öncesi - 1.078.300 TL, Zam Sonrası - 1.170.800 TL

Bu şok zamlar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve maliyet artışlarından kaynaklanıyor. Otomobil alıcıları için hayal kırıklığı yaratan bu durum, satın alma planlarını ve bütçelerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek.

Toyota Corolla fiyatlarındaki bu son zam, piyasadaki otomobil tutkunlarını etkileyen önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Eğer siz de Toyota Corolla sahibi olmayı düşünenlerdenseniz, bu zam haberinden etkilenmeden önce acele edip bir adım atmanızda fayda var. Detaylar ve diğer modellerin zam miktarları için güncel bilgilere ulaşmak için Toyota yetkili satıcılarına başvurabilirsiniz. Unutmayın, zamdan etkilenmeden önce harekete geçmek avantaj sağlayabilir

Otomobil sektöründe önemli bir yere sahip olan Toyota Corolla'nın fiyatlarına haziran ayında ikinci bir zam geldi. Döviz kurundaki yükselişin etkisiyle birlikte otomobil fiyatlarına zam dalgası yaşanıyor. Haziran ayının başında başlayan zam süreci, geçtiğimiz hafta yaşanan ani döviz kurundaki yükselişle birlikte ikinci bir zam dalgasını beraberinde getirdi. Bu zam etkisiyle Toyota Corolla'nın fiyatları 30 bin TL ile 45 bin TL arasında arttı. Başlangıç fiyatı 70 bin TL zam alan Corolla'nın en üst paketi ise 100 bin TL'yi aşan bir zamla karşılaştı. Bu durum, aynı ay içerisinde 145 bin TL'ye varan bir zam anlamına geliyor!

Toyota Corolla Fiyat Listesi (Önce/Zam Sonrası):

Corolla 1.5 Vision: 812.400 TL / 882.150 TL

Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 847.800 TL / 920.600 TL

Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 931.400 TL / 1.011.400 TL

Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 988.700 TL / 1.073.550 TL

Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.048.700 TL / 1.138.700 TL

Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.133.850 TL / 1.231.050 TL

Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.078.300 TL / 1.170.800 TL

Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.117.850 TL / 1.213.700 TL

Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.147.050 TL / 1.245.400 TL

Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.232.150 TL / 1.337.750 TL

Toyota Corolla fiyatlarındaki bu zam, döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanan maliyet artışlarına bağlanmaktadır. Bu durum, otomobil alıcılarının bütçelerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir ve satın alma kararlarını etkileyebilir