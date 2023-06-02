Bakara 123.Ayet:)Öyle bir günden korkun ki, hiç kimse başka biri adına bir şey ödeyemez. Kimseden FİDYE kabul edilmez. Ona şefaat ta fayda vermez. Hem de hiç bir taraftan yardım olunmazlar.

Her Müslüman böyle bir günle mutlaka yüzleşecektir. Bu yüzleşmeden Allah'ın merhametiyle çıkabilmenin tek yolu AKIL-GÖNÜL birlikteliği, Beyne KUR'AN öğretilerinin yerleştirilmesi, Allah'a boyun eğip teslim olarak, Dünyadaki boyaların en güzeli olan Allah'ın BOYASIYLE boyanmaktır.

Bu denli ZORLU günü düşünmeden, Anlamadan hareket eden herkes, NEFSİNE kıymış demektir. Aklını kullanmayıp üzerine PİSLİK yağdırmış, kendisini ins ve cin ŞEYTANLARININ(İnsanlık düşmanlarının),Nefsinin emrine vermiş demektir.

Akıllı hiç bir insan, Allah DÜŞMANLARININ saflarında yer tutarak onların ATEŞİNE odun taşımaz. Onların sevineceği işlere KUKLALIK yapmaz. Kendisini onların ZULÜM ve CİNAYETLERİ sonucu akıttıkları MAZLUMLARIN kanlarıyla boyamaz. Bu şekilde hareket edenlerin Ayette bahsedilen günü, Allah bilir ama çok sıkıntılı olur.

Bakara 120.Ayet:)...."Kesinlikle YOL Allah'ın yoludur"...... Kurtuluş bu yolda yürümekle olur.

Doğru ve dürüst hiç bir kimse, Karşısındakini bilerek Kötülüğe çekmek isteyen, ÂHLAK yoksunu YALANCILARIN yolunda yürüyerek, kendisini o Çetin günün SIKINTISINDAN kurtaramaz.

Allah'ım! Kendimizi, Ailemizi, Nesillerimizi, Bütün Kardeşlerimizi her türlü AZGINLIKLARDAN koru.

İyilik adına bütün HAYIRLARA yaklaştır, Kötülük adına bütün ŞERLERDEN uzaklaştır.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.