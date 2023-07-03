Öykü Gürman, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayram'ında Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahne aldı

Öykü Gürman, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı 'nı Fatsa’da verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu. Yalıköy'de gerçekleşen konserde Gürman adeta fırtına gibi esti. Yeni yayınladığı şarkısı 'Acıyı Bırak'la enerji dolu güçlü bir başlangıç yapan Gürman, sevilen şarkılarını ve geniş repertuvarında yer alan sıra dışı şarkılar da söyleyerek muhteşem bir performansa ekibiyle beraber imzasını attı. Güzelliği ve benzersiz yorumuyla, coşku dolu konserde Gürman izleyenleri büyüledi. Konserde sahneye çıkan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Çykü Gürman'la bir çiçek vererek teşekkür etti.