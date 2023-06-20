Yorumculuğunun yanı sıra son yıllarda oynadığı rollerde, oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Öykü Gürman, yeni heyecanı ‘Acıyı Bırak’ teklisini 23 Haziran Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlıyor.

Sözü müziği Azerbaycan’lı Tural Gasimov’a düzenlemesi, Gürman’ın uzun yıllardır orkestra şefliğini üstlenen Güngör Kahraman’a ait şarkı Ankara’da kaydedildi. Şarkı, yaylılar, üflemeliler, ritimler gibi enstrümanlarla bezeli, müzikal konsepti geniş bir renk cümbüşüne sahip.

Öykü Gürman’ın müzisyen arkadaşları ve sevdiği arkadaşlarının bir masanın etrafında oturup eğlendiği görüntülerden oluşan enerjik ve renkli video klibin yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi. Klipte, Öykü Gürman’ın kardeşi Doğa Gürman’da rol aldı.

‘Dert etme her güne şükretmek gerek’ diye başlayan sözlerde her ne yaşarsak yaşayalım hayat devam ediyor mottosu, Öykü Gürman’ın hayata bakış açısını özetliyor.

Acıyı Bırak’ı ilk dinlediğinde sözlerine vurulduğunu söyleyen Öykü Gürman, özellikle ‘sana kolların değil yüreğini açana koş’ bölümünün şarkıyı özel kıldığını dile getiriyor.

Sıcak ritimli ve yaz coşkusu taşıyan akustik yapılı ‘Acıyı Bırak’ta Gürman, güçlü vokali ile kendine özgü biçimde yorumlayarak farkını ortaya koydu.