Oya Başar, 1956 yılında İstanbul’da doğdu.
Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na giren Oya Başar, İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha bir çok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından “Levent Kırca – Oya Başar Tiyatrosu” kuruldu.
1988 yılında başlayan dünyanın en uzun soluklu programlarından olan “Olacak o Kadar” TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Levent Kırca’dan boşandı.
Filmografisi
Sev Kardeşim 2006 (TV Dizisi)
Kendini Bırak Gitsin 2004
Ah Yaşamak Var Ya! 2002
Son 2001
Ölürsün Gülmekten 2000
Sokak Şarkıcıları 2000
Mavi Muammer 1985
Gözüm Gibi Sevdim 1982
Berduşlar 1982
Çilekeş 1978
Kördüğüm 1977
Ne Zaman Geleceksin 1977
Sen Ve Ben 1977
Vahşi Sevgili 1977
Bulunmaz Uşak 1976
Bitmeyen Şarkı 1976
Zühtü 1976
Tavşan Kızlar 1976
Lüküs Hayat 1976
Oduncunun Çocukları 1966