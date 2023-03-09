Oya Başar, 1956 yılında İstanbul’da doğdu.

Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na giren Oya Başar, İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha bir çok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından “Levent Kırca – Oya Başar Tiyatrosu” kuruldu.

1988 yılında başlayan dünyanın en uzun soluklu programlarından olan “Olacak o Kadar” TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Levent Kırca’dan boşandı.

Filmografisi

Sev Kardeşim 2006 (TV Dizisi)

Kendini Bırak Gitsin 2004

Ah Yaşamak Var Ya! 2002

Son 2001

Ölürsün Gülmekten 2000

Sokak Şarkıcıları 2000

Mavi Muammer 1985

Gözüm Gibi Sevdim 1982

Berduşlar 1982

Çilekeş 1978

Kördüğüm 1977

Ne Zaman Geleceksin 1977

Sen Ve Ben 1977

Vahşi Sevgili 1977

Bulunmaz Uşak 1976

Bitmeyen Şarkı 1976

Zühtü 1976

Tavşan Kızlar 1976

Lüküs Hayat 1976

Oduncunun Çocukları 1966

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