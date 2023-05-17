Kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 8 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği 14 Mayıs’ta yapılan 28. dönem milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanı Seçimi’nde gönüllüleriyle birlikte sahadaydı. Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, seçim günü 71 bin gönüllünün görev yaptığını belirtti. Orkun, tutanakların yüzde 66’sını topladıklarını belirterek “Yaklaşık olarak 130 bin cumhurbaşkanlığı, 130 bin de milletvekilliği tutanağı vardı. Birebir aynı sayıda değiller. Biri 130 bin küsür, biri 120 bin küsür. Ancak yaklaşık olarak aynı sayıda tutanak aldık diyebiliriz. Topladığımız veri toplam nüfusun yüzde 70’ine tekabül ediyor” dedi. Orkun, bazı partilerin kendi müşahitlerinin nöbetleşe geldiğini ancak Oy ve Ötesi gönüllüleri için bunun mümkün olmadığını ifade etti.

VERİLER ERİŞİME AÇILDI

“Elimizdeki tutanakların ve verilerin tamamını ‘tutanak. oyveotesi.org’ adlı internet sitesinde erişime açtık” diyen Orkun şöyle devam etti: “Toplam veriyi yayımlamadık çünkü seçim sonucu zaten açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun verileriyle karşılaştırmalarımızı yaptık. Çeşitli siyasi partilere gözlemlediğimiz farklılıkları raporlayarak gönderdik. Görevli olduğumuz yerlerdeki hataları dile getirdik.” İkinci tur için gönüllü kayıtlarının başladığını anlatan Orkun, “25-30 bin yeni kayıt aldık. Yeni gönüllülerimize de hafta başından itibaren her gün eğitimler vereceğiz” diye konuştu.