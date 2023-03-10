Kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimler olmak üzere toplamda 8 seçimde görev yapan Oy ve Ötesi Derneği, 17 Mart Cuma günü hem yenilediği gönüllü kayıt sistemini hem de 2023 seçimleri kapsamında yürüteceği eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetlerine ilişkin ayrıntıları kamuoyuna açıklayacağı bir basın toplantısı düzenleyecek. Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu üyelerinin sunumlarının yanı sıra KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdı da seçimlerle ilgili değerlendirmelerini paylaşacak.