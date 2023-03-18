Bugüne kadar sekiz farklı seçimde sandıklardan sonuç tutanak verilerini toplayıp, resmi sonuçlarla karşılaştıran ve analizlerini kamuoyu ile paylaşan Oy ve Ötesi Derneği, 2023 seçimlerinde de sürece ve seçim gününe yönelik eğitimler, gönüllü sandık müşahitliği organizasyonu ve optik karakter tanıma teknolojili mobil uygulamaları üzerinden sandık verisi sağlama faaliyetleri yürütecek. Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için faaliyet gösteren ve kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 8 seçimde görev yapan Oy ve Ötesi Derneği, Impact Hub'da, KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır'ın da katılım gösterdiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yenilenen gönüllü kayıt sistemini tanıtan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, 2023 seçimleri kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Hedef 100 bin gönüllü ve sandıkların tamamından tutanak verisi

Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, 2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin şunları söyledi: “Önümüzdeki sürece gençlerin katılımına çok önem veriyoruz. Bize katılıp gönüllü olmalarını, bunu demokrasiyi birinci elden deneyimlemek için bir fırsat olarak görmelerini istiyoruz. Ayrıca bu seçimler için yenilediğimiz yazılım altyapımız var. Mobil uygulamamızda bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisi ile bize ulaştırılacak tutanak görüntülerini çok daha hızlı doğrulama şansına sahip olacağız. Herkes bu mobil uygulama sayesinde bize veri ulaştırabilir, oluşturacağımız referans veri tabanına destek sağlayabilir. Bu seçimde 100 bin Oy ve Ötesi gönüllüsünün desteğiyle Türkiye'deki tüm seçim sandıklarından veri toplamayı hedefliyoruz.”

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan ise “Siyaset sahnesindeki her türlü kutuplaşmadan uzak, barışçıl, şeffaf ve adil bir süreç için sivil katılım şart. Her görüşten vatandaşın #DemokrasidenTarafız söylemimizde kendisine dair bulabileceği bir şeyler olduğuna eminiz. Bunun güvencesi ve samimiyetiyle hazırlanıyoruz. Saha ekiplerimiz hazır, kayıtlarımız bugün itibariyle açılıyor. Seçim sürecinde sosyal medya hesaplarımızdan yasal güncellemelere, eğitimlerimize ve sistemimize dair duyuruları da paylaşacağız” diye konuştu.

Oy ve Ötesi 50 büyük şehirde eğitim düzenleyecek

Oy ve Ötesi Derneği, Türkiye'nin 50 büyük şehirde seçim kuralları, gönüllü sandık müşahitliği ve tutanak verisi toplama süreçlerine dair güncel bilgileri kapsayan eğitimler vermeye hazırlanıyor. Nisan ayında başlayacak eğitimler ön müracaat ve kayıt gerekmeksizin tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Oy ve Ötesi ayrıca 50 büyük şehirde özel eğitmenler ile 50 büyük eğitim vererek, şehirlerdeki seçim motivasyonunu arttırmayı hedefliyor.

Yeni seçim yasasında gönüllü sandık müşahitliği hakkı korunuyor

Nisan 2022'de yenilenen seçim kanunu gönüllü sandık müşahitliğine ilişkin bir değişiklik içermiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçim sürecini doğrudan izlemeleri anayasal bir hak olarak tanımlanıyor. Sandık bölgesinde bulunmak isteyen tüm müşahitlerin sandık müşahitliği kartlarını edinmesi gerekecek. Oy ve Ötesi Derneği seçime katılan siyasi partilerden temin edilecek müşahitlik kartlarını gönüllüler ile paylaşacak.

Deprem bölgesine özel modelleme yapılacak

Oy ve Ötesi Derneği, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen seçim bölgelerine özel bir çalışma yapacak. Dernek halihazırda deprem bölgesinde oluşacak sandıklarda bulunabilecek gerçek kişi sayılarını tahmin edebilecek matematiksel modellemeler üzerine çalışıyor. İlgili sandıklardaki oy verme süreçlerini takip etmek adına özel gönüllü organizasyonlar yapılacak.

İlk kez OCR tabanlı tutanak uygulaması kullanılacak

2023 seçimlerinde teknolojiden daha fazla faydalanmayı hedefleyen Oy ve Ötesi Derneği, dijital tabanlı uygulamalarla saha ekipleri ile gönüllüler arasındaki bağlantıları güçlendirecek. Oy ve Ötesi Derneği, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile donatılmış bir mobil tutanak okuma uygulamasını Nisan ayında gönüllülerin kullanımına sunacak. Buna göre metin görüntülerini makine tarafından okunabilen bir metin formatına dönüştüren OCR teknolojisi ile fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri otomatik olarak sayısal hale getirilecek. Bu yöntemle sahadan gelen sandık verileri daha hızlı işlenebilecek.

Tutanak verileri resmi sonuçlarla karşılaştırılacak

Oy ve Ötesi Derneği, seçim yasaklarının sona ermesi ve sandık verilerinin paylaşılmaya başlandığı ilk andan itibaren sandık verilerinin analizini yapmaya başlayacak. Elde edilen sonuçlar resmi veriler ile karşılaştırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Oy ve Ötesi gönüllüsü hukuk uzmanları, hem seçim sırasında gönüllü sandık müşahitlerine ve bina görevlilerine sahada eşlik edecekler, hem vatandaşların hukuki süreçlere dair bilgi alabilmesi adına, derneğin kurduğu çağrı merkezi üzerinden hukuki destek sunacaklar.

Gençlerin katılımı seçimlerde önemli rol oynayacak

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin sunumlarının ardından söz alan KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır ise şunları söyledi: “2023 seçimlerinde katılım oranı belirleyici bir rol oynayacak. 6 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Yaptığımız kamuoyu araştırmalarında 30 yaş altı genç seçmenin, sorunlarının siyaset marifetiyle çözüleceği konusunda inançlı ya da umutlu olmadığını gözlemliyoruz. Bu olumsuz durumu aşmamız ülkemizin demokratik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Oy ve Ötesi'nin tarafsız sandık müşahitliği organizasyonu gençlerimizin katılımcı demokrasi ile tanışması ve oy vermenin ötesinde geçmeleri için önemli bir fırsat. (YHM)