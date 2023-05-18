Oy kullandığım sandık sonuçlarını nasıl öğrenirim? Seçim sandığı sorgulama ve seçim sonuçları sorgulama ekranı! Tüm Türkiye'yi ve dünyayı yakından igilendiren Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44 oy alarak seçimi ikinci tura kalmasını sağladı. Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs'ta kullandığı sandıktan oy dağılımı merak etmeye başladı. Siz okuyucularımız için hangi sandıkta kaç oy kullanıldı? Hangi sandıktan kaç oy çıktı, hangi parti daha fazla oy aldı. Tüm bunları siz okuyucularımız için haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

SANDIK SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (TC Kimlik yazarak direkt sorgulayabilirsiniz)

YSK RESMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KISIKLI'DA ERDOĞAN RÜZGARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için çalışmalarını sürdürürken sabah erken saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kısıklı'da bulunan İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Akşam saatlerinde oy sayımı yapılırken, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan 212 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 132 oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise 12 oy topladı.

ANKARA'DA KILIÇDAROĞLU'NDAN FARK

Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah erken saatlerinde eşi Selvi Kılıçdarooğluyla birlikte Ankara'da bulunan Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'nda oylarını kullandılar. Vatandaşların yoğun illgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı ve oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Akşam 5'ten sonra sayıma geçildiğinde Kılıçdaroğlu'na 229 oy çıkarken, en yakın takipçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy çıktı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 6 oy alırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

SİNAN OĞAN'IN SANDIĞINDA KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan oy verdiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu fark attı. Kılıçdaroğlu açılan sandıkta 278 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 36, Sinan Oğan ise 14 oy aldı.

CHP'DEN SANDIK SORGULAMA SİSTEMİ

CHP, 14 Mayıs seçimlerinde bu sefer işleri sıkı tutarak YSK verilerine dayanarak sandık sandık oy sistemi ekranı açtı, çıkan oyları TC Kimlik numarası girerek yayına girdi ve vatandaşlara erişime açtı.

Ayrıca sitede, sonuçlarda hata ya da uyuşmazlık tespit edenlerden form doldurmaları istendi.