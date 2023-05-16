Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Oy pusulalarındaki sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgisini veren Yener, şunları söyledi: "Sıralamalardaki adayların, bir önceki adayın yarışta devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır."

AYNI SANDIKTA OY KULLANILACAK

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.