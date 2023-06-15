Oxfam Amerika'nın, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin işgücü politikalarını karşılaştırdığı "Çok Çalışmanın Karşılığının Olmadığı Yer" başlıklı rapora göre, ABD çalışana en az değer verilen ülkelerden biri oldu.

Raporda, serbest piyasa ekonomisine bağlı 38 demokratik ülke "ücret politikaları", "çalışanların korunması" ve "örgütlenme hakkı" bakımından değerlendirildi ve ulaşılan sonuç ABD'nin bu alanlardaki durumuyla karşılaştırıldı.

ABD, milyonlarca işçi ve aileleri için yeterli ücret, koruma ve haklar sağlama konusunda, OECD ülkeleri arasında yapılan değerlendirmede en alt sıralarda yer aldı.

Asgari ücret ve işsizlik ücretlerine odaklanan "ücret politikaları" endeksinde 37,28 puanla 36'ncı sırada yer alan ABD, bu alanda sadece Danimarka ve Meksika'yı geride bırakabildi.

ABD, çalışanların kamu ve özel sektörde toplu pazarlık ve örgütlenme becerilerine odaklanan "örgütlenme hakkı" endeksinde 37,5 puanla 32'nci sırada yer alırken yasaların çalışanları ve ailelerini koruyup korumadığına odaklanan "çalışanların korunması" endeksinde 100 üzerinden 25,23 puanla son sırada yer aldı.

ABD'nin rakibi olan ülkelere karşı işgücü politikaları bakımından çok geride kaldığı belirtilen raporda, "Gerçek şu ki aradaki fark çok büyük ve bu sadece bir ölçek meselesi değil. Temelde ABD, çalışanlara ve ailelerine değer vermemekte ve tüm çalışanların alması gereken temel hakları sağlamayı reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.