"Overbooked" terimi, bir etkinlik, seyahat veya hizmetin planlanandan daha fazla rezervasyon veya katılımcı talebi alması durumunu ifade eder. Özellikle havayolları, oteller ve etkinlik düzenleyicileri gibi sektörlerde sıkça kullanılan bir terimdir.

Uçak Bileti Alarak Tazminat Kazanmak

Havayolu şirketlerinde, uçuşlara daha fazla bilet satılır ve normalden daha fazla yolcu kabul edilir. Bunun nedeni, bazı yolcuların uçuşa gelmeme veya rezervasyonlarını değiştirme olasılığıdır. Ancak, beklenenden daha fazla yolcu gelirse, havayolu şirketi uçağın kapasitesi dâhilinde fazladan bilet satışı yapmış olur ve bazı yolcuları başka bir uçuşa yönlendirir veya tazminat sunar.

Overbooking durumunda müşterinin hakları neler?

Otel rezervasyonlarında da overbooking durumu yaşanabilir. Otel, oda kapasitesinden daha fazla rezervasyon alır ve beklenmedik iptaller veya değişiklikler nedeniyle bazı odaların boş kalacağı düşüncesiyle bu yöntemi uygular. Ancak, beklenenden daha fazla konuk gelirse, otel yönetimi genellikle alternatif konaklama seçenekleri sunar veya müşterilerine başka bir tesis arar.

Overbooked terimi kapasite ve plan hatası olarakta görülür!

Overbooked terimi, planlamada yapılan bir hatayı veya kapasite hesaplamalarındaki bir yanlışlığı ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir etkinliğe daha fazla kişi katılmak isteyebilir ve organizatörler bu taleple başa çıkamayabilir.

Bu nedenle, "overbooked" terimi, bir etkinlik, seyahat veya hizmetin normal kapasitesini aşan rezervasyon veya katılımcı talebi durumunu ifade eder.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi