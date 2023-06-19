ÖTV'siz telefon fiyatları 2023 Vergisiz İphone 14 fiyatları Seçim vaatleri arasında öne çıkan konulardan biri olan "vergisiz telefon" meselesi, sonunda netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükseköğrenim öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon alabilme vaadi, binlerce öğrenciyi heyecanlandırmıştı. Peki, bu vaadin ardından en çok merak edilen konulardan biri olan "Vergisiz iPhone fiyatları ne olacak?" sorusuna yanıt ne oldu? Hangi iPhone modeli ne kadar olacak ve vergisiz iPhone almak ne zaman mümkün olacak? İşte, tüm bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz kapsamlı bir rehber. Hadi, detaylara birlikte göz atalım.

Öğrenciler için Vergisiz iPhone Fiyatları: Beklenen Liste Açıklandı!

Erdoğan'ın seçim vaadinden sonra merakla beklenen vergisiz iPhone fiyat listesi sonunda açıklandı. Yükseköğrenime kayıtlı öğrencilerin vergisiz akıllı telefon alışverişi yapmasını sağlayacak olan bu gelişme, pek çok kişi tarafından heyecanla karşılandı. Akıllı telefonlarda ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergilerini ödemeden yapılacak alışveriş için öğrenciler için vergisiz iPhone fiyatları aşağıda belirtildiği gibidir:

Vergisiz iPhone Fiyat Listesi

Vergisiz satış fiyatları bazı popüler iPhone modelleri için aşağıdaki gibi:

iPhone 14 Pro Max (128 GB): 26 bin 470 TL iPhone 14 Pro (128 GB): 24 bin 472 TL iPhone 14 Plus (128 GB): 20 bin 976 TL iPhone 14 (128 GB): 18 bin 978 TL iPhone 13 (128 GB): 15 bin 731 TL iPhone 13 mini (64 GB): 14 bin 233 TL iPhone 12 (128 GB): 14 bin 982 TL

Öğrencilere Vergisiz Telefon Ne Zaman Verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri sonrasında vergisiz telefon alım sürecinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmiş değil. İlgili bakanlıktan bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmamış.

iPhone'den Ne Kadar Vergi Alınıyor?

Akıllı telefonlardan giriş fiyatının üzerine yüzde 1 Kültür Bakanlığı Vergisi, üstüne yüzde 10 TRT Bandrolü, üstüne yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), üstüne yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) alınmaktadır.

Örneğin, iPhone 14 Pro Max (128 GB) modeli için alınan toplam vergi 25 bin 529 TL olup, mağaza satış fiyatı 52 bin 999 TL'dir.

Bu sayede, vergisiz iPhone fiyatları daha net bir şekilde anlaşılabiliyor. Fiyat listesi ve detaylı vergi bilgileri doğrultusunda öğrencilerin, seçimlerini daha bilinçli yapmaları mümkün olacak. Fakat öğrencilere vergisiz telefonların ne zaman verileceği konusunda henüz bir tarih belirlenmiş değil. Gelişmeleri takip etmek ve en güncel bilgileri almak için bizi takipte kalın