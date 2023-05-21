Otrivin, burun tıkanıklığı ve alerjik burun problemlerini rahatlatmak için kullanılan bir burun spreyidir. Otrivin, aktif bileşeni olan ksilometazolin hidroklorid sayesinde burun kanallarının açılmasına yardımcı olur.

Otrivin burun spreyi neden kullanılır?

Otrivin burun spreyi genellikle soğuk algınlığı, sinüzit, alerjik rinit gibi durumların neden olduğu burun tıkanıklığı ve burun akıntısı semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Ksilometazolin hidroklorid, burun mukozasındaki kan damarlarının daralmasını sağlayarak burun tıkanıklığını azaltır ve burun solunumunu kolaylaştırır.

Otrivin'i kullanırken, genellikle her burun deliğine birkaç püskürtme yapmanız önerilir. Ancak, kullanım talimatlarını ve önerileri dikkatlice okumak ve sağlık uzmanının tavsiyelerine uymak önemlidir. Otrivin, genellikle kısa süreli kullanım için tavsiye edilir. Uzun süreli veya aşırı kullanım, burun mukozasının zarar görmesine ve bağımlılığa neden olabilir.

Otrivin Burun Spreyi 2023 Güncel Fiyat Bilgisi

Otrivin burun spreyi 2023 güncel satış fiyatı 54.43 TL'dir.

Otrivin Burun Spreyi Bağımlılık Yapıyor mu?

Otrivin gibi burun spreylerinin uzun süreli ve aşırı kullanımı, burun spreyi bağımlılığı olarak bilinen bir duruma neden olabilir. Burun spreyi bağımlılığı, vazokonstriktör etkisi olan bu spreylerin sürekli kullanımıyla burun mukozasında toleransın gelişmesi sonucunda ortaya çıkar.

Bu durum, spreyi bırakmak istendiğinde geri çekilme semptomlarına neden olabilir, bunlar arasında şiddetli burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma ve burun tahrişi yer alır. Burun spreyi bağımlılığı, uzun süreli kullanımda burun mukozasında hasara ve kronik burun tıkanıklığına yol açabilir.

Otrivin Burun Spreyi Reçetesiz Satılıyor mu?

Otrivin burun spreyi genellikle reçetesiz olarak satın alınabilen bir üründür. Birçok ülkede, Otrivin gibi burun spreyleri eczanelerden veya marketlerden reçetesiz olarak temin edilebilir. Ancak, ülkelere ve yerel yasalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu nedenle bulunduğunuz yerdeki ilaç satın alma kurallarını dikkate almanız önemlidir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi