“Otomotiv sektöründe tüketicinin güvenini kurallara uymayan, etik ve ahlaki değerleri yıllardır hiçe sayan işletmeler ve kişiler sarstı.” şeklinde konuşan Erdem, “Sadece inşaat, gayrimenkul alanında değil; otomotiv, perakendecilik ve daha pek çok sektörde etik ve ahlaki değerlerimizi gözden geçirmeli, öz eleştiride bulunmalıyız. İkinci el araç satarken kusuru gizleyenden, sıfır araç stoklayana, serviste sahte yedek parça kullanana değin her gün yüzlerce problem, hatayla yüzleşen sektörümüz, ancak hatalarından ders alarak tüketiciye güven telkin edebilir. Her sektör birbiriyle bağlı bir zincirin halkalarıdır.” açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında denetimsiz yapılar ve yönetmeliklere uymayan müteahhitler tek tek ortaya çıkarken, benzer biçimde kuralların ve değerlerin otomotiv sektöründe de hiçe sayıldığına dair açıklamalar Aşin Otomobil’den geldi. Tüm sektörlerin birbiriyle ilintili olduğuna dikkat çeken şirketin Genel Müdürü Okan Erdem, iş hayatında aktif rol oynayan herkesin etik ve ahlaki değerler noktasında özeleştiride bulunması çağrısında bulundu. Hatalarımızdan ders almazsak gelişme sağlamak mümkün olmayacak Ülkemizde toplumun hemen her sektörde ciddi mağduriyetler yaşadığını dile getiren Erdem, “Elim deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, geride kalanlarımıza sabırlar diliyoruz. Felaketin ardından sadece inşaat, gayrimenkul alanında değil, otomotiv sektöründe de çıkarmamız gereken dersler var. Bugün sıfır kilometre bir araç bulmak mümkün olmuyorsa, aldığımız ikinci el araç ağır hasar geçmişli çıkıyorsa, bakımını yaptırdığımız aracımızda sahte veya kalitesiz yedek parça kullanıldığı görülüyorsa, bu tüm sektörün sorunudur. Hatalarımızdan ders almazsak, otomotivde gelişme sağlamak mümkün olmayacak. Şapkamızı önümüze koyup, etik, ahlaki değerlerimizi gözden geçirmeliyiz.” dedi.

Yenigün Haber