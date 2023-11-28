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Yepyeni 2024 Dacia Duster 310.000 TL'den Satışa Sunulacak!

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Yepyeni 2024 Dacia Duster 310.000 TL'den Satışa Sunulacak!
Yepyeni 2024 Dacia Duster, şık tasarımı ve güçlü hibrit motoruyla öne çıkıyor. Bigster konseptinden ilham alarak şekillenen araç, kaslı görünümü ve modern detaylarıyla dikkat çekiyor. CMF-B platformu üzerine inşa edilen Duster, esnek hibrit güç üniteleriyle öne çıkıyor.

2024 yılının en çok beklenen otomobillerinden biri olan yeni nesil Dacia Duster, Türkiye'de üretilecek olmasıyla da dikkat çekiyor. Aracın tasarımı, Bigster konseptinden ilham alarak şekillenecek, bu da ona daha güçlü ve etkileyici bir görünüm kazandıracak.

Tasarım Detayları: Bigster İzleri

Bigster konseptinden ilham alan 2024 Dacia Duster, ön bölümünde kendini net bir şekilde belli ediyor. Kaslı motor kaputu, Y şekilli gündüz LED'leri, modern logo, ince panjur, dikey hava girişleri, gri koruma plakası ve yuvarlak sis farları, aracın ön tasarımında dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor.

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Kaslı Görünüm: Yan Tarafta Devam Ediyor

Duster'ın kaslı tasarımı yan tarafta da etkileyici bir şekilde devam ediyor. Geniş ön ve arka çamurluklar, siyah plastik dodiklerle tamamlanmış. Aracın omuz çizgisi, arka kısma doğru yükselerek daha dinamik bir görünüm sunuyor. Ayrıca, arka kapı kolları C sütununa gizlenmiş durumda. Siyah tavan rayları mevcut olsa da, sunroof henüz yer almıyor.

Bigster İzleri Arka Bölümde

Duster'ın arka bölümü, Bigster konseptine oldukça benziyor. Bagaj spoyleri, Y formundaki stop lambaları, plaka konumu ve arka tampon yapısı, konseptin etkileyici detaylarından esinlenilerek Duster'a uyarlanmış. Çift renkli alaşım jantlar ise aracın şık tasarımını tamamlıyor.

Güçlü Alt Yapı: CMF-B Platformu

Yeni Duster, sağlam bir temel olan CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Bu geçiş, hibrit güç ünitelerinin kullanılabilme esnekliğini de beraberinde getiriyor. Görsellerde gördüğümüz "Hybrid 140" ibaresi, aracın hibrit güç sistemini işaret ediyor.

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Yenilikçi Hibrit Güç Sistemi

Dacia, ilk kez Jogger modelinde kullandığı hibrit sistemini 2024 Duster'da da sunacak. Bu sistem, dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, biri 50 bg olan iki elektromotor, yüksek voltajlı marş jeneratörü, içten yanmalı motora bağlı dört vites ve elektromotora bağlı iki vitesli otomatik şanzımanı içeriyor. Toplamda 90 bg güç üretebilen bu sistem, Duster'a etkileyici bir performans ve yakıt verimliliği sunacak.

Yeni nesil Dacia Duster, tasarımındaki iddialı çizgileri ve yenilikçi hibrit güç sistemi ile otomobil tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Aracın 2024 yılında yollarda olması beklenirken, bekleyişimiz daha da artıyor.

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