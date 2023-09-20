Yeniliklerle Dolu Renault Clio'nun Türkiye Lansmanı Yapıldı: İşte Fiyatlar ve Detaylar... Türkiye otomobil piyasası, Renault Clio'nun en yeni modeliyle tanışıyor. Bu yenilikçi otomobil, segmentinde bir dönüm noktasını temsil ediyor. Hem tasarım hem de donanım anlamında baştan aşağıya yenilenen Clio, segmentinin en dikkat çeken modeli olmaya aday.

Farklı Versiyon ve Fiyatlandırmalar

Yenilenen Clio, Türkiye'de Equilibre ve Evolution olmak üzere iki farklı versiyonda satışa sunulacak. Bu versiyonlar, önceki Clio modeliyle benzer fiyat aralıklarında müşterilere sunuluyor:

Equilibre: Başlangıç fiyatı 826.900 TL

Evolution TCe x-tronic 90 hp: 959.900 TL

Gelişmiş Motor Seçenekleri

Techno Esprit Alpine donanımlı modelde iki farklı motor seçeneği bulunuyor:

TCe x-tronic 90 hp: 1.023.900 TL

E-Tech full hybrid: 1.248.900 TL

Türkiye'de Üretim ve Satış Başlangıcı

Yeniliklerle dolu Renault Clio, Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretildi. 20 Eylül'den itibaren Türkiye yollarında yerini alacak olan bu model, Renault'nun global başarısının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Yenilikçi ve Modern Tasarım Dil

Yeni Renault Clio, modern ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. Aracın iç mekanı, Renault'un en son tasarım dilini yansıtıyor. Çarpıcı ön yüzü, yenilenen far imzası ve sportif Esprit Alpine donanımı ile Clio'nun yeni dönemini mükemmel bir şekilde temsil ediyor.

Teknoloji ve Konforun Mükemmel Uyumu

Yeni Clio, en son teknolojiyle donatıldı. MULTI-SENSE teknolojisi, radyo, R&GO, Renault Easy Link multimedya sistemi gibi özelliklerle sürücüye ve yolculara üstün bir konfor sunuyor.

Güçlü ve Verimli Motor Seçenekleri

Yeni Clio, enerji verimliliği ve performansı bir araya getiriyor. 145 hp E-Tech full hybrid motoru, elektrikli sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Ek olarak, TCe 90, SCe 65 ve TCe 100 LPG gibi farklı motor seçenekleriyle de piyasada yer alacak.

Renault, yeni Clio modeliyle otomobil severlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal olan bu model, teknoloji, konfor ve performansı bir araya getiriyor. Yenilikçi özellikleri ve uygun fiyat seçenekleriyle Clio, Türkiye otomobil pazarında önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor.