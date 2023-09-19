Yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli ile Van'da Büyülü Bir Lansman

Renault'nun elektrikli araçlardaki uzmanlığının benzersiz bir eseri olan Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, Van'da eşsiz bir lansmanla tanıtıldı.

Renault'nun Elektrik Devrimi Van'da Başladı

Renault markasının beygir gücünden elektrik gücüne olan yolculuğu, tamamen etkinliğe özel olarak tasarlanan sezgisel bir “Zaman Tüneli” konsepti içinde davetlilere yaşatıldı.

Van'ın Eşsiz Güzelliğinde Bir Yolculuk

Daha önce keşfedilmemiş, Türkiye’nin eşsiz rotalarından biri olan Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3.000 rakımlı Karabet Geçidi’ne ulaşan test sürüşünde karşılaşılan doğal güzelliklerin yanı sıra; özel olarak kurgulanan deneyim alanı ve yerel gastronomi deneyimi ile Yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli ile Van’ın birçok bölgesinde büyülü bir yolculuğa imza atıldı.

Elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarından Renault, uzmanlığını Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’ye aktardı. Renault’nun elektrikli devriminde önemli bir adım olan yeni modelin lansmanı geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini ve İpekyolu kültürünün zenginliğini barındıran Van şehrinde gerçekleşti.

Yolculuk Tarihi Van Kalesi'nde Başladı

Tarihi Van Kalesi’nin aynası konumundaki Van Müzesi’nden başlayan Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli test sürüşüne bölgenin eşsiz coğrafyası ev sahipliği yaptı.

Yenilikçi Deneyim Gösterisi

Lansman kurgusunun ilk adımında, davetlileri 3.000 rakım yükseklikteki Karabet Geçidi’nde özel olarak tasarlanmış bir deneyim alanı karşıladı. Renault logolu özel çadırın altında toplanan misafirlerle, Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’ye ait teknik detaylar paylaşıldı. Lansmanın ikinci adımı 1.400 metre uzunluğundaki Karabet Kar Tüneli’nde başladı. Bir zaman tüneline dönüştürülen Karabet Kar Tüneli’nin içerisine araçları ile giren davetliler tünel içerisinde gücün, Megane E-Tech %100 Elektrikli’ye aktarımını izlerlerken bir dış ses ve ışık enstalasyonlarıyla kendi araçlarında bu yolculuğu dinlediler. Üçüncü adımda, zaman tünelinde ilerleyen davetliler tünel içerisinde kurulan perdeden “E-Tech” dönüşümünü özel mizansenlerle izlediler. Perdenin arkasında hazır olan eğitimli atlar, araçların arasından geçerek beygir gücünden elektrik gücüne geçişi simgeleyerek davetlilere heyecan dolu anlar yaşattı. Son adımda Yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli yolculuğu ile bambaşka bir dünyaya geçiş yapıldı. %100 Elektrikli bir dünyanın başlangıcını temsil eden bu alanda zaman tüneli yolculuğunun sona erdi. İpekyolu’nun zengin gastronomi deneyiminden, Van Gölü’nün en büyük adası Akdamar Adası’nın büyülü atmosferine kadar bölgenin benzersiz coğrafyasında Megane E-Tech %100 Elektrikli ile davetlilere özel bir deneyim sunuldu.

Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli: Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Megane ismi hem ülkemiz hem de Avrupa için oldukça önem taşıyor. Megane Hatchback modelimiz Avrupa’da 28 yıl, 4 jenerasyon boyunca 1.3 milyon adette sattı. Megane, tüm gövde tipleri ile son 20 yıllık satışlara baktığımızda Türkiye binek pazarında en çok satan 3. otomobil konumunda. Şimdi Megane efsanesi elektrik devriminde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli 160 kW motoru ile segmentindeki en yüksek güce ve şarjlanma özellikleri ile segmentteki en iyi değerlere sahip. Ayrıca segmentindeki en yüksek batarya kapasitelerinden birine sahip. Bu sayede ortalamada 450 km WLTP menzili, şehir içinde ise 530 km menzil sunabiliyor.

Güçlü modelimiz Austral ve Ağustos itibarıyla satışlarına başladığımız Megane E-Tech ile C segmentinin %98’ine erişim sağlamış durumdayız. 2012 yılından itibaren günümüze geldiğimizde Türkiye’de 5.000 adetten fazla elektrikli otomobil sattık ve ODD verilerine göre en çok elektrikli otomobil satan marka konum.

Versiyon Fiyat (Opsiyon Hariç) Techno Versiyon 1.499.000 TL Iconic Versiyon 1.599.000 TL

Bu fiyatlar, araçta bulunan opsiyonlara göre değişebilir ve güncellemelere tabi olabilir. Satın alma işlemi yapmadan önce en güncel fiyatları ve opsiyonları doğrulamak önemlidir.