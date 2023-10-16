Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları

İç Mekanda Teknoloji Şöleni

Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ın iç mekanı, sürücü odaklı bir tasarıma sahip ve BMW Curved Display (Kavisli Ekran) ile dikkat çekiyor. 12,3 inç boyutundaki gösterge ekranı ile 14,9 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı, otomobilin içini modern ve şık bir şekilde tasarlıyor. BMW Curved Display sayesinde fiziksel düğmeler en aza indirilirken, "My Modes" ayarları farklı atmosferler ve duygusal aydınlatmalar sunuyor. Ayrıca, otomobilin yeniden tasarlanan düz alt kısmı ve dokunmatik özellikli direksiyonu, sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Üstün Donanımlar, Üstün Konfor

Yeni BMW 520d xDrive Sedan, bir dizi üstün donanım ile geliyor. Bunlar arasında BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, Ön Koltuklar için Bel Desteği Fonksiyonu, 4 bölge Otomatik Klima, Kablosuz Şarj, Kristal İç Tasarım Ögeleri, Park Asistanı Plus, Sürüş Asistanı Professional, BMW Gesture Control ve Arka Cam Perdeleri bulunuyor. Ayrıca, ön ve arka koltuk ısıtma, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları ve 17 hoparlörlü 655 Watt ses sistemi gibi özellikler de lansman süresince ek donanım olarak sunuluyor.