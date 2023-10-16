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Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları

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Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları
Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, business sedan segmentindeki elli yıllık deneyimi ile Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ı sunuyor. Bu sekizinci nesil model, Türkiye pazarına içten yanmalı mild hybrid dizel motorlu versiyonuyla giriş yapıyor.
Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları 1 14

Daha İleri Teknoloji, Daha Az Yakıt Tüketimi

Yeni BMW 5 Serisi, yeni nesil teknolojilerle desteklenerek geliştirildi ve bu serinin en çok tercih edilen dizel motor seçeneği olan Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Mild Hybrid versiyonu ile çevre dostu ve performansı bir araya getiriyor. İçten yanmalı dizel motor, 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretirken, mild hybrid teknolojisi de ek olarak 11 beygir güç ve 25 Nm tork sağlıyor. Bu güçlü kombinasyon, BMW’nin 8 ileri Steptronic şanzımanı ile birleşerek Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ı 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaştırıyor. Ayrıca, WLTP verilerine göre yakıt tüketimi de oldukça ekonomik, 5.6 - 5.1 lt / 100 km aralığında.

Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları 2 24

Tasarımın Yeni Yüzü

BMW'nin efsanevi 5 Serisi, sekizinci nesil tasarımıyla göz kamaştırıyor. Yeni BMW 520d xDrive Sedan, yan profilden incelendiğinde uzanan C sütunu ve model ismiyle kendini gösteren özgün bir tasarıma sahip. Ayrıca, Dinamik Karşılama Aydınlatması ile otomobile binerken ve inerken kapı alanını aydınlatarak güvenliği artırıyor ve kullanıcılarına çeşitli animasyonlarla hoş bir karşılama sunuyor.

Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları 3 34

İç Mekanda Teknoloji Şöleni

Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ın iç mekanı, sürücü odaklı bir tasarıma sahip ve BMW Curved Display (Kavisli Ekran) ile dikkat çekiyor. 12,3 inç boyutundaki gösterge ekranı ile 14,9 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı, otomobilin içini modern ve şık bir şekilde tasarlıyor. BMW Curved Display sayesinde fiziksel düğmeler en aza indirilirken, "My Modes" ayarları farklı atmosferler ve duygusal aydınlatmalar sunuyor. Ayrıca, otomobilin yeniden tasarlanan düz alt kısmı ve dokunmatik özellikli direksiyonu, sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Üstün Donanımlar, Üstün Konfor

Yeni BMW 520d xDrive Sedan, bir dizi üstün donanım ile geliyor. Bunlar arasında BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, Ön Koltuklar için Bel Desteği Fonksiyonu, 4 bölge Otomatik Klima, Kablosuz Şarj, Kristal İç Tasarım Ögeleri, Park Asistanı Plus, Sürüş Asistanı Professional, BMW Gesture Control ve Arka Cam Perdeleri bulunuyor. Ayrıca, ön ve arka koltuk ısıtma, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları ve 17 hoparlörlü 655 Watt ses sistemi gibi özellikler de lansman süresince ek donanım olarak sunuluyor.

Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları 4 44

Elektrikli Gelecek: Yeni BMW i5

Yeni BMW 5 Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu olan Yeni BMW i5, yılın son çeyreğinde ön siparişe sunulması planlanıyor. Bu elektrikli model, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi bir araya getirerek otomobil dünyasına yeni bir soluk getirecek.

Yeni BMW 5 Serisi Sedan Fiyat

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, business sedan segmentindeki elli yıllık deneyimi ile Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ı sunuyor. Bu sekizinci nesil model, Türkiye pazarına içten yanmalı mild hybrid dizel motorlu versiyonuyla giriş yapıyor. İlk rezervasyonlar 5.093.800 TL fiyatla başladı ve Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı.