Volkswagen T-ROC Fiyatında Düşüş Yaşandı! İşte Volkswagen T-ROC Yeni Fiyatı..

Volkswagen T-ROC, Avrupa'nın en popüler SUV modellerinden biri olarak Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Şık tasarımı, yüksek performansı ve geniş iç mekanıyla öne çıkan bu araç, otomobilseverlerin beklentilerini karşılıyor. İşte T-ROC'un özellikleri ve güncel fiyat listesi:

Şık ve Dinamik Tasarım: T-ROC, Volkswagen'in karakteristik tasarım dilini taşıyor ve bu sayede dikkat çekici bir görünüme sahip. Özellikle geniş ızgarası, sportif hatları ve çarpıcı farları ile öne çıkıyor. Şehir içinde ve şehir dışında stil sahibi bir görünüm sunuyor.

Farklı Donanım Seçenekleri: T-ROC, üç farklı donanım seçeneği ile sunuluyor. Bu seçenekler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı özellikler sunuyor. Her seviyede yüksek kaliteli malzemeler ve modern teknolojiler bulunuyor.

Güçlü ve Ekonomik Motor Seçenekleri: T-ROC, çeşitli motor seçenekleri sunuyor. Baz donanım seviyesindeki 1.5 litrelik benzinli motor, 150 beygir gücünde ve DSG şanzıman ile donatılmış durumda. Bu motor-şanzıman kombinasyonu, yüksek performansı ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

Geniş İç Mekan: T-ROC'un iç mekanı ferah ve kullanışlı. 445 litrelik geniş bagaj hacmi, aileler için ideal bir seçenek sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bu alan daha da genişliyor. Kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarım, sürüş keyfini artırıyor.

Şehir İçi Kullanım Kolaylığı: T-ROC, şehir içinde manevra kabiliyeti ile öne çıkıyor. Yüksek oturma pozisyonu, sürücülere daha iyi bir görünüm ve trafikte daha rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. Park etme işlemlerini kolaylaştırıyor.

Fiyatlandırma: Türkiye pazarında Volkswagen T-ROC, 1.472.200 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu fiyat aralığında sunduğu özellikler ve performans ile dikkat çeken T-ROC, uygun bir fiyat noktasında yer alıyor. İşte T-ROC'un bazı donanım seçenekleri ve fiyatları:

1.5 TSI 150 PS DSG Life Fiyatı: 1.472.200,00 TL

1.5 TSI 150 PS DSG Style Fiyatı: 1.614.600,00 TL

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line Fiyatı: 1.765.200,00 TL



Volkswagen T-ROC, şıklığı ve performansı uygun fiyatlarla sunarak Türk otomobilseverlere cazip bir seçenek sunuyor. Bu özellikleri ile hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşlerde keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.