Volkswagen T-ROC Fiyatı Yüzde 15 Düştü! Volkswagen İndirimli Liste Yayında..

Volkswagen T-ROC: Geniş Donanım Seçenekleri ile Dikkat Çekiyor

Volkswagen T-ROC, geniş ızgarası, çarpıcı farları ve sportif hatlarıyla göz alıcı bir tasarıma sahip. Bu popüler SUV model, 3 farklı donanım seçeneği ile müşterilere sunuluyor. Her bir donanım seçeneği modern teknoloji ve kullanışlı özelliklerle donatılmış durumda. Başlangıç versiyonunda 1.5 litrelik benzinli bir motor bulunuyor ve 150 beygir gücü sunuyor. Bu versiyonda ayrıca geniş bir 445 litrelik bagaj hacmi dikkat çekiyor.

Volkswagen T-ROC Fiyatları Eylül 2023'te Güncellendi

SUV modeller özellikle aileler tarafından sıklıkla tercih edilirken, Volkswagen T-ROC, bu segmentte en çok tercih edilen araçlardan biri haline geldi. Ancak yüksek fiyatlar, birçok potansiyel müşterinin talebini azaltmıştı. Volkswagen, müşterilerini mutlu etmek ve daha fazla kişiye bu harika aracı sunmak amacıyla T-ROC'un fiyatlarında eylül ayı itibarıyla indirimlere gitti. İşte güncellenen T-ROC fiyatları:

1.5 TSI 150 PS DSG Life: 1 milyon 472 bin 200 TL

1.5 TSI 150 PS DSG Style: 1 milyon 614 bin 600 TL

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 1 milyon 765 bin 200 TL

Bu güncellenmiş fiyatlar, Volkswagen T-ROC'un daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor. Otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat sunan bu indirimler, otomobil pazarındaki hareketliliği artırabilir.

Volkswagen, müşterilerine kaliteli ve şık bir SUV deneyimi sunarken uygun fiyatlarla da bu deneyimi daha erişilebilir hale getiriyor. Eylül 2023 itibarıyla güncellenen fiyatlarla T-ROC, otomobilseverlerin ilgisini çekmeye devam edeceğe benziyor.