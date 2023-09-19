Volkswagen, Hyundai ve Renault Sıfır Otomobil Fiyatı 380 Bin TL'ye Düştü

Sıfır araç sahibi olma hayali kuranların beklediği müjdeli haber geldi! Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), araç fiyatlarının yükselmesine neden olan en önemli unsurlardan biri olarak bilinirken, artık bu sorun tarih oluyor. ÖTV'siz olarak alınabilen uygun fiyatlı sıfır araçlar, otomobil tutkunlarını sevindiriyor. İşte, ÖTV'siz sıfır araç fırsatları ve bazı popüler modellerin sürpriz fiyatları:

1. Renault Clio

ÖTV'siz araçlar denildiğinde, Renault'un Clio modeli ilk sıralarda yer alıyor. Donanımı ve uygun fiyatı ile Türkiye'de en çok tercih edilen araçlardan biri olan Renault Clio'nun Joy 1.0 SCe 65 bg donanımı için güncel fiyat 826.900 TL. Bu aracın %80 ÖTV dilimine giren ÖTV oranı 306.259 TL, %20'lik KDV oranı ise 137.816 TL olarak hesaplanıyor. Tüm vergiler düşüldüğünde ise Renault Clio'nun ÖTV'siz fiyatı yalnızca 382.824 TL'ye kadar düşüyor.

2. Hyundai i20

Hyundai i20'nin 1.4 MPI 100 PS Jump benzinli modeli için güncel fiyat 860.000 TL. Bu araç da %80 ÖTV dilimine giren bir model olarak dikkat çekiyor ve ÖTV oranı 398.148 TL olarak hesaplanıyor.

3. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo, 1.0 80 PS Manuel Impression donanımı ile 887.500 TL'den satışa sunuluyor. Bu araç da %80 ÖTV diliminde yer alıyor ve ÖTV oranı 328.703 TL olarak hesaplanıyor. %20'lik KDV oranı eklenince, Volkswagen Polo'nun ÖTV'siz net fiyatı 410.879 TL'ye ulaşıyor.

4. Renault Megane Sedan

Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımı ile dikkat çekiyor. Güncel fiyatı 1.089.000 TL olan bu aracın %80 ÖTV dilimine giren ÖTV oranı 403.333 TL. %20 oranındaki KDV eklenerek, aracın ÖTV ve KDV olmadan fiyatı 504.166 TL'yi buluyor.

Bu güncel fiyatlar, sıfır araç almayı düşünenler için önemli bir referans sunuyor. ÖTV'siz sıfır araç alma imkanı, otomobil piyasasındaki değişimleri ve fırsatları gösteriyor. Otomobil tutkunlarının hayallerini gerçekleştirmeleri artık daha erişilebilir hale geliyor.