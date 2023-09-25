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Volkswagen Golf Fiyatları Güncellendi! Eylül Fiyat Listesi Belli Oldu!

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Volkswagen Golf Fiyatları Güncellendi! Eylül Fiyat Listesi Belli Oldu!
AKP'nin ikinci el araçlar için yeni yasa tasarısı, fiyatları önemli ölçüde düşürebilir. Mehmet Şimşek'in kredi açıklamaları da dikkat çekiyor. İkinci el araç alıcıları için önemli fırsatlar geliyor.

Son haberlere göre, AKP yeni bir çalışma yaparak ikinci el araçlar üzerinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu çalışmanın yasalaşması durumunda, ikinci el araç piyasasında büyük dalgalanmalar yaşanması bekleniyor.

Yeni Akit Gazetesi'nin haberine göre, bu yeni yasa tasarısı onaylanırsa, ikinci el araç fiyatlarının yaklaşık olarak %33 oranında düşmesi öngörülüyor. Bu, ikinci el araç almayı düşünenler için büyük bir fırsat olabilir.

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2021 Model Volkswagen Golf İçin Özel Bir Değişiklik

Haberlere göre, yasa tasarısının onaylanması durumunda, özellikle 2021 model ikinci el Volkswagen Golf araçların fiyatlarında büyük bir düşüş bekleniyor. Şu anda 400 bin liraya satılan bu araçlar, yeni yasa ile birlikte daha uygun fiyatlarla satışa sunulabilir. Bu da, araç almak isteyenler için oldukça cazip bir fırsat sunabilir.

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Mehmet Şimşek'ten Kritik Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, kredi hacminin son dönemde yüzde 140 arttığını belirtti. Ancak, bu artışın sadece 1. el konut alımlarıyla sınırlı kalmayacağını ve ikinci, üçüncü el araç ve konut kredilerinde ciddi kısıtlamalara gidileceğini açıkladı.

Bu açıklamalar, AKP'nin ikinci el araçlar üzerindeki çalışmasının bir parçası olarak görün

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