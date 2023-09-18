Volkswagen Crafter Servis ve Okul Versiyonları Yeniden Yollarda

Volkswagen Ticari Araç'ın güçlü C-D segmenti temsilcisi Crafter, Servis ve Okul versiyonlarıyla yüksek güvenlik ve konfor donanımları sunuyor. 1949 yılından bu yana ticaretin her alanında faaliyet gösteren markanın, Crafter modeli yüksek performanslı motoru, konforlu koltukları ve üst düzey güvenlik sistemleriyle dikkat çekiyor.

Fiyatlandırma ve Koltuk Seçenekleri

Crafter Servis modeli 1.900.000 TL, Crafter Okul modeli ise 1.970.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Her iki versiyon da 16+1 ve 19+1 koltuk seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor.

Öne Çıkan Teknolojik Özellikler

Sınıfında tek olan 8 ileri otomatik vites seçeneği, yumuşak ve sarsıntısız vites geçişleri sağlıyor. Özel olarak tasarlanmış güçlü 2.0 TDI çift turbolu dizel motor, 163 PS güç ve 410 Nm tork üretiyor.

Ekonomik ve Düşük Kullanım Maliyetleri

Volkswagen Crafter, yüksek ikinci el değeri, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri ile bu segmentin en ekonomik ticari araçlarından biri.

Son Teknoloji Sürücü Destek Sistemleri

İkincil Çarpışma Önleme Asistanı, Yorgunluk Tespit Sistemi, Şerit Takip Asistanı gibi birçok sürücü destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

Üst Düzey Konfor Özellikleri

Özel ısıtma sistemi ve fanları, yolcu bölümünde hızlı ve etkin bir iklimlendirme sağlıyor. Tüm yolcu koltuklarında yer alan USB girişleri ve LED aydınlatma grubu, yolculuk konforunu artırıyor.

Okul Mevzuatına Uygun Donanım

Crafter Okul modelleri, mevzuata uygun olarak üretiliyor. 3 adet IP kamera, yolcu koltuk sensörleri ve koltuk uyarı sistemi gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.