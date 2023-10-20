Uygun Fiyatlı Elektrikli Araç Arayanlara: Bu Fiyatlara İnanamayacaksınız!

Çin merkezli otomobil üreticisi Changan, Türkiye pazarına damgasını vurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Changan'ın mini elektrikli aracı Lumin, 301 kilometre menzili ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu haberimizde Changan Lumin'ın özelliklerini ve piyasaya sunulma detaylarını inceleyeceğiz.

Changan Lumin: Bütçe Dostu Elektrikli Araç

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, otomobil fiyatlarının artması birçok kişinin bütçesini zorluyor. Changan, bu sorunu çözmek ve sürdürülebilir bir mobilite seçeneği sunmak amacıyla Türkiye pazarına Lumin modeli ile adım atıyor. İşte Changan Lumin'ın dikkat çeken özellikleri:

Elektrikli ve Uygun Fiyatlı

Changan Lumin, hem çevre dostu hem de bütçe dostu bir seçenek sunuyor. Elektrikli motoru ile çevreye duyarlı olan bu araç, aynı zamanda uzun menzili ile kullanıcılarına uzun yolculuklarda güvence sağlıyor. Ve en önemlisi, fiyatıyla rakiplerine meydan okuyor. Changan Lumin, sadece 8.500 dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasada yer alacak.

Hızlı Şarj İmkanı

Changan Lumin'ı satın alanlar, 250 dolara 3,5 kW'lık bir şarj cihazına sahip olma fırsatı yakalayacaklar. Bu hızlı şarj cihazı, aracın pilini %30'dan %80'e sadece 30 dakikada doldurabilme özelliği sunuyor. Ayrıca şarjın zamanına göre planlanabilme özelliği, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Mini ve Şık Tasarım

Changan Lumin, kompakt ve şık bir tasarıma sahip. 3270 mm uzunluğu, 1700 mm genişliği, 1545 mm yüksekliği ve 1980 mm dingil aralığı ile şehir içi kullanıma uygun bir boyuta sahip. İç mekanda ise 3 kollu direksiyon, 10,25 inç dokunmatik ekran ve hareket edebilen ek LCD ekran gibi özellikler bulunuyor. Geri dönüş kamerası, telefon bağlantısı, sesli kontrol ve bluetooth bağlantısı gibi özellikler de kullanıcı deneyimini artırıyor.

Güçlü Performans

Changan Lumin, 35 kW'lık elektrikli motoru ve 28 kWh kapasiteli bataryası ile etkileyici bir performans sunuyor. CLTC verilerine göre 301 km menzil sağlayabilen bu araç, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir seçenek sunuyor.