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TÜVTÜRK'den Araç Sahiplerini İlgilendiren Yeni Dönem Muayene Duyurusu

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TÜVTÜRK'den Araç Sahiplerini İlgilendiren Yeni Dönem Muayene Duyurusu
TÜVTÜRK, Türkiye genelinde araç sahiplerine yönelik kritik bir dizi açıklama yaptı. Açıklamalar, araç muayenelerinde önemli değişiklikleri ve yeni uygulamaları içeriyor. Araç sahiplerinin, bu yeni değişikliklere uyum sağlaması gerektiğini belirtiyor.

TÜVTÜRK, Türkiye genelinde araç sahiplerine yönelik kritik bir dizi açıklama yaptı. Açıklamalar, araç muayenelerinde önemli değişiklikleri ve yeni uygulamaları içeriyor. Araç sahiplerinin, bu yeni değişikliklere uyum sağlaması gerektiğini belirtiyor.

Yeni Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Uygulaması

TÜVTÜRK'ün yaptığı açıklamada, artık egzoz gazı emisyon ölçümünün zorunlu olduğunu ve bu ölçümün sabit veya gezici istasyonlarda yapılacağını belirtti. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri için "Ağır Kusur" etiketi uygulanacak ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

Traktör Sahipleri İçin Özel Uyarı

Traktör sahiplerinin de dikkate alması gereken yeni düzenlemeler mevcut. Hava destekli hidrolik frene sahip traktörlerin, sadece sabit istasyonlarda muayene edilebileceği açıklandı.

E-Rapor Dönemi Başlıyor

Dijital dönüşümün etkileri, araç muayenelerinde de kendini göstermeye başladı. Artık araç muayene raporları dijital ortamda olacak. Araç sahipleri, muayene sonuçlarına dijital ortamdan kolayca erişebilecek.

Muayene Raporları Artık SMS ve E-Posta ile

Araç sahiplerine, muayene sonuç raporları artık SMS ve e-posta yoluyla gönderilecek. E-Devlet uygulaması üzerinden de bu raporlara ulaşılabilecek.

Farklı Araç Türlerine Göre Muayene Periyotları

TÜVTÜRK, araç türüne göre farklı muayene periyotlarının olduğunu belirtti. Kamyon, otobüs, taksi gibi ticari araçlar için yıllık muayene, hususi araçlar için ise iki yılda bir muayene yapılması gerektiği vurgulandı.

Bu gelişmeler ışığında, TÜVTÜRK'ün yaptığı bu açıklamalar, araç sahiplerinin yakından takip etmesi gereken önemli değişiklikleri ifade ediyor. Yeni dönemde muayene işlemlerinin nasıl yapılacağına dair kritik bilgiler içeren bu açıklamalar, araç sahipleri için oldukça önem taşıyor.

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