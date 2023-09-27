TÜVTÜRK Açıkladı: Araç Muayene Zamanları Değişiyor! Hangi Araç Ne Zaman Muayene Olacak?
TÜVTÜRK, araç muayenesi konusunda önemli değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Araç sahiplerinin bu yeni uygulamaları bilmeleri ve hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.
Yeni Dönemin Öne Çıkan Açıklamaları
Türkiye genelinde her yıl çok sayıda araç, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluk açısından denetleniyor. TÜVTÜRK, bu denetimlerde bazı yeniliklerin uygulamaya alındığını belirtti.
Egzoz Emisyon Ölçümleri
Artık muayenelerde, "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü" kritik bir rol oynamaktadır. Bu, araçların ne kadar çevreci olduğunu belirlemek için yapılan bir testtir. Hem sabit istasyonlarda hem de belirlenen gezici istasyonlarda bu ölçüm yapılıyor. Egzoz gazı emisyon ölçümü olmayan araçlar "Ağır Kusur" kategorisine giriyor ve muayeneyi geçemiyorlar.
Traktör Denetimleri
Traktör sahipleri de bu yeni uygulamalardan etkileniyor. Hem sabit hem de gezici istasyonlarda traktör muayenesi gerçekleştirilebilir. Hava destekli hidrolik frene sahip traktörler sadece sabit istasyonlarda kontrol edilebilir.
Dijital Muayene Raporları
Araç muayene raporları artık dijital formatta sunulmaktadır. Bu, araç sahiplerinin raporlara hızla erişim sağlamalarına olanak tanırken, aynı zamanda çevreyi korumaya da katkıda bulunuyor.
E-Rapor İletim Yöntemleri
Muayene sonuç raporları, araç sahiplerine SMS ve e-posta ile gönderilmekte. Ek olarak, e-Devlet platformu üzerinden de raporlara kolaylıkla ulaşılabiliyor.
Muayene Zamanları ve Sıklığı
Araç muayene sıklığı, aracın türüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Resmi ve özel araçlar için muayene süresi iki yılda birken, lastik tekerlekli araçlar için bu süre üç yıldır. Kamyon, taksi, otobüs gibi motorlu taşıtlar için yıllık muayene zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu yeni dönemde, araç sahiplerinin TÜVTÜRK'ün belirttiği standartlara ve yeniliklere uyum sağlamaları gerekiyor. Araç sahiplerinin, muayene süreçlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeleri için bu bilgilere hakim olmaları önerilmektedir.
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