Türkiye'nin Milli Otomobili Togg, Uzmanlarından Tam Puan Aldı

Son dönemlerde büyük bir heyecanla beklenen Türkiye'nin milli otomobili Togg, Tatvan'da yer alan Pilot Garage servis merkezine detaylı ekspertiz için getirildi. İki saat süren kapsamlı analiz sonrası, yerli otomobil alt yapı ekipmanları, mühendislik ve mekanik özellikleri ile uzman teknisyenlerden yüksek puanlar aldı.

Yerli Otomobilin Detaylı Ekspertiz İncelemesi

Togg'un yollara çıktığından bu yana ilgiyle takip edildiği bilinmekte. Ancak bu, yerli otomobilin ilk kez bu kadar detaylı bir ekspertize tabi tutulduğu an oldu. Pilot Garage Tatvan Bayii, daha önce 15 milyonun üzerinde aracın ekspertizini gerçekleştirmiş bir kuruluş. Araç sahibi Engin Köse, aracının teknik kapasitesini anlamak ve olası sorularına yanıt bulmak için bu uzman ekibe başvurdu.

"İleri Düzey Mühendislik ve İnce İşçilik Göze Çarptı"

Şube Müdürü Emre Yetişkin, Togg'un servise getirildiği an itibariyle ekibin oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. "Teknisyenlerimiz aracı inceledikten sonra, ileri düzey mühendislik ve detaylı işçiliğin bir araya geldiğini gözlemledik. Özellikle batarya sistemi ve yürüyen aksamı, kış koşullarına uygun bir biçimde tasarlanmış. Yerli üretimimiz olan Togg ile gurur duyuyoruz," dedi.

Aracın Dayanıklılığı Doğu Bölgesi Koşullarında Test Edildi

Engin Köse, "Kura sonuçları açıklandığında 1.365'inci kişi olarak seçildik, bu bizim için büyük bir heyecan kaynağıydı. Aracı aldıktan sonra bu heyecan daha da arttı. Doğu bölgemizde, özellikle kış aylarında, aracın dayanıklılığını görmek için Pilot Garage'ı tercih ettik. Uzman teknisyenler de aracı büyük bir ilgi ve takdirle karşıladı. Artık ailemizle birlikte aracımızı keyifle ve gönül rahatlığıyla kullanacağız," ifadelerini kullandı.

Togg'un Pilot Garage bayisinde aldığı bu olumlu sonuçlar, yerli otomobilin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da radarına girmiş olduğunu gösteriyor. Özellikle yüksek mühendislik kapasitesi ve dayanıklılığı ile dikkat çeken Togg, Türkiye otomotiv sektörüne damgasını vuracağa benziyor.