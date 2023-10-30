Türkiye'de Araç Satın Alacaklar Dikkat! Piyasa Analizi ve Uzman Tavsiyeleri

Otomobil piyasasında yaşanan son gelişmeler, fiyat dalgalanmaları ve tüketici eğilimleri her geçen gün daha fazla merak konusu oluyor. Global ölçekteki ekonomik belirsizlikler, yerel piyasalarda kredi koşulları, enflasyon ve döviz kurlarındaki hareketlenmeler, otomobil satın alma süreçlerini ve kararlarını doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda, otomobil piyasasıyla ilgili son trendleri ve geleceği hakkında bilgi edinmek isteyen tüketiciler için sektörün önde gelen isimlerinin değerlendirmelerini derledik. İşte, Türkiye otomobil piyasasına dair uzman görüşleriyle bir rehber.

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem:

Otomobil piyasası, kredi koşullarının zorlaşması ve yüksek faiz oranları nedeniyle yatırım aracı olmaktan çıkma eğilimi gösterdi.

Dövizin yükselmesiyle otomobil, tüketiciler için enflasyondan korunma aracı olarak tekrar öne çıkabilir.

Sıfır araç piyasasında stok sorunu neredeyse ortadan kalktı. Talebin azalması nedeniyle stoklarda birikme yaşandı.

İkinci el otomobil piyasasında fiyat artışı kısmen durdu. Yeni yılın getireceği ekonomik değişiklikler ve döviz hareketleri fiyatları etkileyebilir.

İkinci el otomobil fiyatlarında stabilite mevcut, ancak genel ekonomik koşulların otomobil fiyatlarını etkileyeceği unutulmamalıdır.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş:

Araç fiyatlarında son 3 yılda ilk kez büyük bir düşüş yaşandı.

İkinci el araç sektöründeki spekülasyonlar azaldı ve otomobil fiyatları daha gerçekçi bir seviyeye geldi.

Fiyatların gelecekte büyük bir düşüş göstermesi beklenmiyor, ancak enflasyonla orantılı bir artış olabilir.

Sıfır araç piyasasında stok problemleri azaldı, birçok modelde araç bulunabilir hale geldi.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre:

Türkiye'de ikinci el araç pazarında finansman sorunları yaşanıyor.

Ekspertiz merkezlerine olan talepte ciddi bir düşüş gözlemleniyor.

İkinci el otomobil talebinde sıfır araçlara kayma yaşanıyor.

Tüketicilere, otomobil satın alırken detaylı bir ekspertiz yaptırmaları önerilir.

Otomobil almayı planlayan tüketiciler için piyasadaki son trendleri ve uzman tavsiyelerini göz önünde bulundurarak karar vermek büyük önem taşıyor. Bu rehber, otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenleri ve piyasa hakkında bilinmesi gerekenleri sunmayı amaçlamaktadır.