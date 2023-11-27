Toyota'dan 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası

Türkiye'nin en çok satan modelleri arasında olan Toyota, Kasım ayı kampanyaları ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası için son günlere gelindi!

TOYOTA’DAN KASIMDA ÇILGIN KAMPANYA

Toyota'nın birçok modelin de Kasım kampanyası yapıldı. 200 bin liraya kadar indirimler söz konusu iken bazı modellerde 100 bin liraya yüzde sıfır faiz imkanı da veriliyor. Bu kapsamda Toyota’nın indirime gittiği modeller şunlar:

TOYOTA COROLLA SEDAN KASIM FİYATLARI

1.5 Vision Multidrive S

Fiyat: 1.182.800

Kampanya: 1.002.800

1.5 Dream Multidrive S

Fiyat: 1.299.000

Kampanya: 1.149.000

1.5 Dream X-Pack Multdrive S

Fiyat: 1.378.550

Kampanya: 1.228.550

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Fiyat: 1.461.900

Kampanya: 1.311.900

1.5 Passion X-Pack Multidrive S

Fiyat: 1.580.000

Kampanya: 1.430.000

TOYOTA YARIS CROS KASIM FİYATLARI

1.5 Dream Multidrive S

Fiyat: 1.364.500

Kampanya: 1.195.000

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Fiyat: 1.395.300

Kampanya: 1.225.300

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Fiyat: 1.453.600

Kampanya: 1.283.600

1.5 Hybrid Dream e-CVT

Fiyat: 1.489.100

Kampanya: 1.319.000

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

Fiyat: 1.519.900

Kampanya: 1.349.900

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

Fiyat: 1.575.700

Kampanya: 1.405.700

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Fiyat: 1.759.400

Kampanya: 1.589.400

TOYOTA COROLLA CROSS KASIM FİYATLARI

1.8 Hybrid Flame e-cVt

Fiyat: 1.658.300

Kampanya: 1.495.000

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-cVt

Fiyat: 1.707.400

Kampanya: 1.540.000

1.8 Hybrid Passion e-CVT

Fiyat: 1.828.200

Kampanya: 1.650.000

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Fiyat: 1.960.800

Kampanya: 1.760.800

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT

Fiyat: 1.988.600

Kampanya: 1.788.600

TOYOTA CHR KASIM FİYATLARI

Hybrid Passion e-CVT

Fiyat: 1.800.000

Kampanya: 1.550.000

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

Fiyat: 1.980.000

Kampanya: 1.730.000

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT

Fiyat: 2.080.000

Kampanya: 1.830.000