  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. Toyota'dan 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası

Toyota'dan 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası

Yayınlanma:
Toyota'dan 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası
Türkiye'nin en çok satan modelleri arasında olan Toyota, Kasım ayı kampanyaları ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası için son günlere gelindi!

Türkiye'nin en çok satan modelleri arasında olan Toyota, Kasım ayı kampanyaları ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası için son günlere gelindi!

TOYOTA’DAN KASIMDA ÇILGIN KAMPANYA

Toyota'nın birçok modelin de Kasım kampanyası yapıldı. 200 bin liraya kadar indirimler söz konusu iken bazı modellerde 100 bin liraya yüzde sıfır faiz imkanı da veriliyor. Bu kapsamda Toyota’nın indirime gittiği modeller şunlar:

TOYOTA COROLLA SEDAN KASIM FİYATLARI

sedan.jpg

1.5 Vision Multidrive S

Fiyat: 1.182.800

Kampanya: 1.002.800

1.5 Dream Multidrive S

Fiyat: 1.299.000

Kampanya: 1.149.000

1.5 Dream X-Pack Multdrive S

Fiyat: 1.378.550

Kampanya: 1.228.550

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Fiyat: 1.461.900

Kampanya: 1.311.900

1.5 Passion X-Pack Multidrive S

Fiyat: 1.580.000

Kampanya: 1.430.000

TOYOTA YARIS CROS KASIM FİYATLARI

yaris.jpg

1.5 Dream Multidrive S

Fiyat: 1.364.500

Kampanya: 1.195.000

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Fiyat: 1.395.300

Kampanya: 1.225.300

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Fiyat: 1.453.600

Kampanya: 1.283.600

1.5 Hybrid Dream e-CVT

Fiyat: 1.489.100

Kampanya: 1.319.000

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

Fiyat: 1.519.900

Kampanya: 1.349.900

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

Fiyat: 1.575.700

Kampanya: 1.405.700

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Fiyat: 1.759.400

Kampanya: 1.589.400

TOYOTA COROLLA CROSS KASIM FİYATLARI

yeni-proje-1-007.jpg

1.8 Hybrid Flame e-cVt

Fiyat: 1.658.300

Kampanya: 1.495.000

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-cVt

Fiyat: 1.707.400

Kampanya: 1.540.000

1.8 Hybrid Passion e-CVT

Fiyat: 1.828.200

Kampanya: 1.650.000

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Fiyat: 1.960.800

Kampanya: 1.760.800

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT

Fiyat: 1.988.600

Kampanya: 1.788.600

TOYOTA CHR KASIM FİYATLARI

chr.jpg

Hybrid Passion e-CVT

Fiyat: 1.800.000

Kampanya: 1.550.000

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

Fiyat: 1.980.000

Kampanya: 1.730.000

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT

Fiyat: 2.080.000

Kampanya: 1.830.000

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
Honda Civic Türkiye'ye Özel 218.000 TL Birden İndirime Girdi! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı
Honda Civic Türkiye'ye Özel 218.000 TL Birden İndirime Girdi! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı
Dacia Jogger 7 Kişilik SUV Modelin Sıfır Fiyatı 350.000 TL'ye Düştü! Kampanyayı Gören Duyan Bayiye Akın Etti
Dacia Jogger 7 Kişilik SUV Modelin Sıfır Fiyatı 350.000 TL'ye Düştü! Kampanyayı Gören Duyan Bayiye Akın Etti
Hyundai’nin Marka Değeri Elektrifikasyonla Birlikte Yüzde 18 Arttı
Hyundai’nin Marka Değeri Elektrifikasyonla Birlikte Yüzde 18 Arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararıyla O Otomobil Artık ÖTV'siz Satışa Sunulacak! 415.000 TL'den Başlayan Fiyatlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararıyla O Otomobil Artık ÖTV'siz Satışa Sunulacak! 415.000 TL'den Başlayan Fiyatlar
Renault Clio Fiyatları Resmen Dibin Dibini Gördü! 215.000 TL'ye Sıfır Clio Sahibi Olma Fırsatı
Renault Clio Fiyatları Resmen Dibin Dibini Gördü! 215.000 TL'ye Sıfır Clio Sahibi Olma Fırsatı
Ford Fiesta Modelinin 2023 Kasım Ayı Fiyatını Gören Soluğu Bayide Aldı! 220.000 TL'ye Sıfır Araç
Ford Fiesta Modelinin 2023 Kasım Ayı Fiyatını Gören Soluğu Bayide Aldı! 220.000 TL'ye Sıfır Araç
Opel O Modelini 519.000 TL'ye Düşürdü! O Model Resmen Dip Fiyatı Gördü
Opel O Modelini 519.000 TL'ye Düşürdü! O Model Resmen Dip Fiyatı Gördü