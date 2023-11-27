Toyota'dan 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası
Türkiye'nin en çok satan modelleri arasında olan Toyota, Kasım ayı kampanyaları ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 200 bin lira indirim ve sıfır faiz kampanyası için son günlere gelindi!
TOYOTA’DAN KASIMDA ÇILGIN KAMPANYA
Toyota'nın birçok modelin de Kasım kampanyası yapıldı. 200 bin liraya kadar indirimler söz konusu iken bazı modellerde 100 bin liraya yüzde sıfır faiz imkanı da veriliyor. Bu kapsamda Toyota’nın indirime gittiği modeller şunlar:
TOYOTA COROLLA SEDAN KASIM FİYATLARI
1.5 Vision Multidrive S
Fiyat: 1.182.800
Kampanya: 1.002.800
1.5 Dream Multidrive S
Fiyat: 1.299.000
Kampanya: 1.149.000
1.5 Dream X-Pack Multdrive S
Fiyat: 1.378.550
Kampanya: 1.228.550
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Fiyat: 1.461.900
Kampanya: 1.311.900
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Fiyat: 1.580.000
Kampanya: 1.430.000
TOYOTA YARIS CROS KASIM FİYATLARI
1.5 Dream Multidrive S
Fiyat: 1.364.500
Kampanya: 1.195.000
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Fiyat: 1.395.300
Kampanya: 1.225.300
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Fiyat: 1.453.600
Kampanya: 1.283.600
1.5 Hybrid Dream e-CVT
Fiyat: 1.489.100
Kampanya: 1.319.000
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
Fiyat: 1.519.900
Kampanya: 1.349.900
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
Fiyat: 1.575.700
Kampanya: 1.405.700
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Fiyat: 1.759.400
Kampanya: 1.589.400
TOYOTA COROLLA CROSS KASIM FİYATLARI
1.8 Hybrid Flame e-cVt
Fiyat: 1.658.300
Kampanya: 1.495.000
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-cVt
Fiyat: 1.707.400
Kampanya: 1.540.000
1.8 Hybrid Passion e-CVT
Fiyat: 1.828.200
Kampanya: 1.650.000
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Fiyat: 1.960.800
Kampanya: 1.760.800
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
Fiyat: 1.988.600
Kampanya: 1.788.600
TOYOTA CHR KASIM FİYATLARI
Hybrid Passion e-CVT
Fiyat: 1.800.000
Kampanya: 1.550.000
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
Fiyat: 1.980.000
Kampanya: 1.730.000
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT
Fiyat: 2.080.000
Kampanya: 1.830.000
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