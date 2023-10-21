Toyota, Tesla ile Anlaştı Artık Ortak Çalışacaklar..

Otomobil üreticileri, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda elektrikli araç teknolojilerine yöneliyorlar. Bu kapsamda, Tesla'nın popüler Süper Şarj Cihazları tarafından kullanılan Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS), birçok otomobil üreticisi tarafından benimsenmeye başlanıyor. Son katılan şirket ise Toyota oldu. Toyota, gelecek yıl itibarıyla NACS bağlantı noktalarını belirli Toyota ve Lexus markalı elektrikli araçlarda kullanmak üzere Tesla ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Toyota, bu adımıyla müşterilerine Kuzey Amerika'da 12.000'den fazla Tesla Süper Şarj Cihazına erişme fırsatı sunmayı hedefliyor. Anlaşma, Toyota'nın elektrikli araç portföyünü genişletmesi ve müşterilerine daha fazla şarj seçeneği sunabilmesi açısından önem taşıyor. Ancak NACS standardının tam olarak uygulanması 2025 yılına kadar bekleniyor.

Toyota, mevcut Kombine Şarj Sistemi (CCS) ile donatılmış olan araçlarınızı 2025'ten itibaren NACS adaptörleriyle kullanma seçeneği sunacak. Bu sayede müşteriler, daha geniş bir şarj ağına erişebilme imkanına sahip olacaklar. Toyota'nın lüks markası olan Lexus altındaki bazı elektrikli araçlar da NACS standardına uygun şarj bağlantı noktalarıyla donatılacak. Bu gelişme, elektrikli araç sahiplerinin şarj konusundaki endişelerini azaltacak ve sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.