Toyota C-HR Hybrid 250 bin TL indirimle satışa sunuldu

Sıfır araç almak isteyenler için heyecan verici bir fırsat! Toyota, ikinci nesil C-HR modellerinde 250.000 TL'lik büyük bir indirim sunuyor. Bu müjdeli haberle sevinçten havalara uçanlar, şimdiden yolları tozu dumana katmak için gün saymaya başladı. Detaylar için hemen hazırlıklarınızı yapın ve bu avantajlı fırsatı kaçırmayın!

C-HR TOZU DUMANA KATACAK

Araç almak isteyen binlerce vatandaşın dikkatinde yer alan Toyota, 2 nesil yerli C-HR aracının satışı sundu. Tamamen Türkiye'de üretilen C-SUV modeli yeni C-HR, Türkiye'de yolları çıkıyor.

%80'lik ÖTV diliminde bulunan C-HR, 1.8 litrelik tam hibrit motora sahip bir araç olarak sektörde yer alıyor. C-HR Hybrid, 1 milyon 500 bin TL'den başlayan özel lansman fiyatı ile satışa çıkarıldı. C-HR 250.000'lik indirimli fiyatı ile herkesin dikkatinde yer alıyor.

Türkiye'de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) model olarak dikkat çeken C-HR, 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa ile eş zamanlı olarak satışa çıkarılacak. Bunun yanı sıra 2 litrelik PHEV versiyonu ile birlikte %50'lik ÖTV diliminde yer al C-HR bir tık yüksek bir fiyatla sektördeki yerini alacak.