TOGG Yeni Teslimat Rekorları Kırıyor! Peki TOGG İkinci El Fiyatları Ne Kadar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına göre, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen TOGG sayısı Temmuz ayının toplamını aştı ve 2 bini geçti. Bu teslimat artışı, ikinci el ilan sitelerinde de TOGG ilanlarının artmasına yol açıyor.

TOGG İkinci El Fiyatları Ne Durumda?

İlanlardaki TOGG araç fiyatları, 1 milyon 450 bin TL ile 1 milyon 600 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Yeni TOGG T10X modellerinin sıfır fiyatları ise şu şekilde; V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 227 bin 500 TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 563 bin 500 TL.

İkinci El Araç Fiyatlarına Kısıtlama ve Yaratıcı Çözümler

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların sıfır fiyatlarını geçemeyeceği yönünde bir yasal düzenleme getirdi. Ancak bu durum, bazı satıcıların yaratıcı çözümler aramasına neden oldu. Araçlara eklenen cam filmi, kaput filmi, boya koruma gibi ekstralar sayesinde fiyatlar dolaylı yoldan artırılmış oluyor.

Fiyatlar ve Teklifler: Ne Yapılıyor?

Yasal düzenleme ile birlikte ilanlarda "Teklifler değerlendirilecek", "en iyi teklifi verene dönüş yapılacak" gibi ifadeler görülmeye başlandı. Bu da TOGG'un ikinci el piyasasında farklı bir hareketlilik oluşturuyor.

İkinci El TOGG Piyasası ve Tüketici Davranışları

Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yasal düzenleme, 1 Ocak 2024'e kadar devam edecek. Bu süreçte ikinci el araç satıcıları ve alıcıları, farklı taktikler ve yollar deneyebilir. Yani, TOGG'un yükselişi sadece sıfır araç piyasasını değil, ikinci el piyasasını da etkiliyor.

TOGG'un Genel Pazar Etkisi ve İkinci El Dinamikleri

TOGG, yeni ve ikinci el araç pazarında farklı dinamikler oluşturuyor. İkinci el araç pazarında da gözlemlenen bu yükseliş, TOGG'un Türkiye otomotiv pazarındaki etkisini daha da güçlendiriyor.

Sonuç olarak, TOGG'un pazardaki yükselişi ve üretim kapasitesinin artışı, sadece yeni araç piyasasını değil, aynı zamanda ikinci el araç piyasasını da etkilemeye devam ediyor. Yeni yasal düzenlemeler ve tüketici davranışları, TOGG'un Türkiye otomobil piyasasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.